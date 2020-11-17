انقسام ردود فعل الشباب والبنات على أزمة تامر وبسمة: "عايزة ستوري يا إبراهيم"

علاقات و مجتمع

نشر تامر حسني عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رده على كلام زوجته بسمة بوسيل، حينما قالت إنها ترغب في الطلاق منه بسبب ظهوره المتكرر مؤخرا مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء رد فعل تامر حسني حكيما ومستوعبا لزوجته، ولكن انقسم الشباب والفتيات حول كلام تامر.

قال تامر إنه يعلم زوجته دوما ولن يكف عن ذلك، وبدأ حديثه بـ"بسمة حبيبته"، وهو ما اعتبره الفتيات قمة في الرومانسية والحب واستيعاب الآخر، بينما قال الشباب إن الأمر زائد عن اللزوم.

واعتذر تامر لزوجته وقال إن المشكلات الأسرية حلها مكالمة هاتفية وليس ساعات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك فهو يعتذر ويريد من زوجته أن تسامحه وتكف عن عرض المشكلات على "إنستجرام"، "دي طبيعة شغلي وانتي عرفتيني وأنا مشهور ازاي وصلوكي للزعل والبعد فترة لازم تخلصي من فكرة إنك تسمي للناس خرابة البيوت".

ووصف تامر حسني زوجته بأنها "متهورة"، ولكن، "ولا يهمك أنا علمتك ولسه بعلمك وهعلمك"، وهنا طالبت الفتيات بـ"أنا كمان عايزة ستوري اعتذار يا إبراهيم"، بينما الشباب قالوا إن الرجل يجب أن يتحلى بالصمت حتى أمام أخطاء زوجته.

واختتم تامر حسني كلامه، "بينا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب، متهورة بس بحبك"، واعتبرته الفتيات قمة الرومانسية، "يا ريت عندنا حد يقول بحبك على الهوا كدة"، فيما سخر الشباب بكوميكس لتامر حسني في فيلم عمرو وسلمى، "حد يعمل كدة بردو".

وعقب كلام تامر حسني، عادت بسمة بوسيل عن موقفها ضد تامر حسني فاعترفت بسمة أنها تهورت بالفعل في رد فعلها، ولكن كل ما بدر منها جاء لحبها لتامر.

وتغلق صفحة المشكلات التي عرضها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعودتهما لحياتهما الطبيعية.

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت على موقع "إنستجرام" أنه توجد خلافات بينها وبين زوجها تامر حسني، وأنها انفصلت عنه وتريد الطلاق بعد انتشار فيديوهات وصور له مع فتيات على الإنترنت.