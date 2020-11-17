خط نجدة الطفل عن واقعة "طفلة الحشيش": الجاني سيواجه تهمة هتك عرض

علاقات و مجتمع

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إن مقطع الفيديو الذي أظهر شابًا يجبر طفلة على شرب الحشيش ورد إلى المركز في 25 سبتمبر الماضي، من أحد الأشخاص قال إن الواقعة ارتكبت في مصر، لكن اتضح بعد ذلك أنها حدثت في أستراليا.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "الشخص أبلغنا بيانات الشاب الذي ظهر في الفيديو، وأبلغنا باسم والدتها وهي مطلقة وتقيم مع الشاب بطريقة ما".

وتابع: "يظهر في الفيديو الشاب وهو يجبر الفتاة على شرب سجائر وقيل إن فيها مادة مخدرة، ولا يعتبر شكل السيجارة عاديا، ويمارس معها بعض الأعمال غير الأخلاقية فيها نوع من هتك العرض أو التحرش الجنسي".

وأشار، إلى أن الواقعة أحيلت إلى نيابة الضواحي وقيدت برقم 3347 لسنة 2020، ووجهت النيابة استدعاء للعنوان وتبين أن الشخص ليس موجودًا وحضر محاميا عنه وقال إنه موجود خارج مصر وإن الفيديو جرى تصويره في أستراليا.

ولفت، إلى أن النيابة طلبت ضبطه وإحضاره، وقيل إنه مقيم في بورسعيد والأجهزة الأمنية تبحث عنها: "عمر الفيديو 4 سنوات تقريبًا، والأم صورت الفيديو وأحد الأشخاص حصل الفيديو من هاتفها ونشره منذ شهرين، ويقال إن زوجة والده هي من نشرت الفيديو بسبب خلافات بينهما، والجريمة تخضع للقانون المصري، والمادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن الجريمة التي يرتكبها أي مصري خارج الأراضي المصرية وتشكل جريمة في القانون المصري وجريمة في الدولة الموجود فيها فإنه يخضع للقانون المصري".

وأوضح، أن المتهم سيوجه ضده عدة اتهامات منها تعريض طفلة للخطر، والتحرش بطفلة وهتك عِرض، واستخدام مواد مخدرة.