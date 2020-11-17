الفنانون في يوم واحد.. انفصال وصلح وخناق

علاقات و مجتمع

خلال 24 ساعة فقط، شهدت ساحات "السوشيال ميديا" خناقات أسرية للفنانين وزوجاتهم، بداية من تامر عاشور وزوجته التي تطلب الطلاق، مرورا بتامر حسني وبسمة بوسيل حينما تلاشت المشكلات بالصلح، وحتى حذف أحمد سعد صور خطيبته مع "إنستجرام"، وكذلك إلغاء متابعتها.

تامر عاشور وزوجته

بدأت مشاجرات الفنانين صباحا، بزوجة تامر عاشور، حيث ردت على كثير من الأسئلة التي وردتها عبر خاصية "ستوري"، وكانت معظمها تتمحور حول علاقتها بزوجها تامر عاشور، ولم تجد سمر أبو شقة، خجلا في عرض كافة تفاصيل انفصالها عن تامر عاشور للجمهور.

في البداية قالت إنها طلبت الطلاق منذ وقت طويل، ولك تعد تحتمل العيش معه، وكان يجب أن تأخذ تلك الخطوة أبكر من ذلك، ولكن التوقيت في صالحها، وقالت إنها منفصلة عنه ولا تعيش معه في بيت واحد رغم أنها طلبت الطلاق منه، إلا أنها ما زالت على ذمته.

وأكدت سمر كذلك أن نكران الجميل، وما فعلته لأجله هو السبب الرئيسي وراء طلبها الطلاق، بالإضافة إلى الخيانة التي عايشتها معه، ولا ترغب في حذف الصور أو ذكرياتها معه كي تكبر ابنهما "أيام"، لترى هي الأخرى تلك العلاقة والذكريات التي كانت جميلة حينها.

تامر حسني وبسمة بوسيل

أعلنت بسمة بوسيل عن مشاكلها مع تامر حسني، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطلبت من الجميع أن يكف عن مضايقتها بإرسال صور زوجها مع فتيات، لأنها انفصلت عن تامر ولا يهمها وجوده مع أخريات، فقد طلب الطلاق.

من جهته رد عليها تامر حسني في "ستوري" جديدة يشرح فيها أن ما حدث من جانب بسمة زوجته ما هو إلا تهور، وأن المشكلات الأسرية مكان حلها ليس مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها الصلح، والعودة إلى بعضهما البعض، واعتذر لها.

وردت بعدها بسمة بوسيل عبر "ستوري"، على زوجها تامر حسني تؤكد كلامه بأنها "متهورة"، ولكن يأتي هذا التهور بسبب حبها له.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

حذف الفنان أحمد سعد حساب خطيبته، علياء بسيوني من قائمة من يتابعهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما حذف صورهما سويا، ما يزيد من شائعات انفصالهما.

وكان الفنان أحمد سعد يعبر لـ علياء بسيوني عن حبه بشكل كبير عبر"إنتسجرام"، ويمتلئ حسابه بصور وفيديوهات لهما سويا، منذ ما يقرب من عام كامل، وسافرا سويا داخل مصر إلى شرم الشيخ، ووثقا تلك السفرية بالصور والفيديوهات، إلا أنها حُذفت جميعها من حساب الفنان أحمد سعد.

وفي حين كان جليا أن أحمد سعد تخلى عن متابعة خطيبته، إلا أن علياء بسيوني حسابها شخصي ولا تسمح إلا بالأصدقاء برؤية ما تنشره، فلم يتسن التأكد من كونها حذفت الصور، ولكنها في ذات الوقت حذفته من قائمة من تتابعهم على موقع "إنستجرام".