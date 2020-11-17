"لايف كوتش": سماح الرجل للمرأة بالإنفاق على البيت "كارثة"

علاقات و مجتمع

قال أيمن فتيحة، لايف كوتش ومعالج صدمات، إن الخوف من الارتباط في العلاقات العاطفية يرجع إلى تصدير صورة سلبية للعلاقات الزوجية والعاطفية بشكل عام، وبسبب عدم تحمل عدد كبير من الرجال للمسئولية وتحقيق توقعات المرأة وعدم توفير الأمان الذي ترغب فيه السيدات.

وأضاف "فتيحة" خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أن التربية قد تؤثر سلبا على الراجل وتقلل من تحمله للمسئولية وترسخ له فكرة أن السيدة فقط موجودة لأجل راحته وهي التي ستقدم له كل شيئ، كما أن التزام السيدة بالإنفاق على البيت كارثة وسماح الرجل لها بهذا كارثة أكبر لأن الرجل هو المسئول الوحيد والحصري عن الإنفاق في المنزل.

وطالب القائمين على الأعمال الدرامية بتقديم نماذج جيدة تقدم راجل راقٍ في التعامل وسيدة متزنة حتى إذا لم يكن ذلك يحدث في الواقع من باب التمهيد لحدوثه فعليا.

ولفت إلى أن تكرار الحديث عن السلبيات يزيدها منوها إلى ضرورة عرض حلول للمشاكل وعدم الانسياق وراء "السوشيال ميديا" التي تقتطع أجزاء من الصورة خاصة أن كل أسرة تواجه تحديات وأفراح ولا توجد أسرة دائما في سعادة.

وتابع "كل إنسان له اختيارات وكل شخص يتحمل اختياره ولكن إذا قررت الارتباط يجب معرفة ما عليك فعله، العلاقات ليست مشاعر فقط، المشاعر ليست قرارات ولكنها انجذاب يسمح بأن يجعلك تختبر صلاحية الشخص الذي تعرفه للزواج".

وأشار إلى أن الأشخاص يجب عليهم الرجوع قبل الزواج إلى كبار السن ليأخذوا خبرتهم وكذلك القراءة ليتعرفوا على السلوك الذي يجب عليهم أن يتحلوا بها والأخرى التي يجب تركها لافتا إلى ضرورة مراجعة الأفكار باستمرار التي يعتنقها الأشخاص.