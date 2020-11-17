لاقيتها في الفرح.. القصة الكاملة لبحث "أم عمرو" عن عروس لابنها

علاقات و مجتمع

لم تجد السيدة أحلام مكانا تبحث فيه عن عروسة لابنها "عمرو" إلا أحد الأفراح لتاخذ جولة خلال الفرح وتشير إلى ابنها على الفتيات الموجودات ليجيبها بالقبول أو بالرفض.

وقالت السيدة أحلام، الباحثة عن عروس لابنها في حفل زفاف وصاحبة الفيديو الشهير الذي انتشر على مواقع التواصل، إنها وجدت لنجلها عروسًا في نفس الحفل الذي انتشر مقطع الفيديو.

وأضافت "أم عمرو" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "كان معايا وكنت بشاغله ومكنتش عارفة إنه بيصورني أصلًا وشاورت له عليها وفي الآخر خالص راح شاور لي بدماغه".

وتابعت: "السقفة اللي انتوا شفتوها مش عشان الفرح، لكني سقفت عشان عمرو ابني قالي ماشي على عروسة، ولما رحنا البيت استأذني ينزل الفيديو، دخلت نمت والفيديو انتشر في يوم وليلة".

وأشارت إلى أنهما لم يتفقا على فعل كل ذلك قبل بداية الفرح: "مش بيروح معايا أفراح خالص وكل ما أروح فرح وأجيب له عروسة وأصورها من تحت لتحت يقولي لأ ومش حلوة وفي النهاية خالص قررت إنه ييجي معايا، عصلج وكويت له الطقم اللي بيحبه، وعصلج معايا على ساعة وقالي ساعتي اتكسرت لكن جه معايا في الآخر".

وحول مواصفات العروس التي اختارتها له، قالت "أم عمرو": "عسولة وبنت ناس طيبين وعارفينهم وناس كويسين جدًا، جت في دماغي بالصدفة، هي بيضا وقمورة، وعمومًا أنا مجوزة 5 ولادي وحريم ولادي بيحبوني".

العريس خطبت 3 مرات وسلمت دماغي لأمي

بينما قال المهندس عمرو نجل السيدة أحلام الباحثة عن عروس له في حفل زفاف، الذي صور والدته وهي تبحث له عن عروس في حفل زفاف، إنه خطب 3 مرات لكنه لم يوفق، موضحًا: "الكيمياء مكنتش راكبة بيني وبين والبنات اللي خطبتها، وفي الآخر ماما قالت لي أنا عاوزة أجوزك، وقلت لها خلاص هسلم دماغي ليكِي".

وأضاف: "ذهبت إلى الفرح وقعدتني ورا لوحدي، وقلت لها عاوز أفرح مع الناس قالت لي خليك دلوقتي، وكل شوية تغمز لي من بعيد وتقول لي إيه رأيك في دي؟ فقلت لها لأ، وقالت لي أدور لك تاني، وجابت بنت وسلمت عليها فقلت لها لأ برضه، وفي الآخر شاورت لي على بنت كانت عيني عليها من أول الفرح أصلًا فوافقت".

وتابع: "ماما بتدور لي على عروسة عشان عامل لها دوشة في البيت، عاوزة تخلص مني، وكلمنا أهل البنت وقالوا لي عاوزينكم يوم الجمعة اللي جاية".

بدورها قالت السيدة أحلام والدته: "مبهدل لي الدولاب والبيت وكل شوية هاتي تيشرتاتي وشراباتي وعاملي وش، وهقول الكلام ده للعروسة عشان مجرد ما هيبقى له دولاب وحاجته هيبقى كويس، هو بيقلع الساعة والحظاظة وحاجته وأنا عندي 8 أحفاد وكل شوية يسألني على حاجة"، ليرد عليها الإعلامي سيد علي ممازحًا وقال: "يا ستي متقوليش الكلام ده دلوقتي خلي الجوازة تتم، البنت هتتجوزه ولا هتشتغل عنده، هتبوظي الجوازة".

ورد الابن ممازحًا الإعلامي سيد علي ووالدته، إذ قرر إنهاء المكالمة حتى لا تفشل الزيجة: "خلاص بقى، هنقفل المكالمة دي عشان كده مش هيوافقوا".