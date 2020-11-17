مصور فوتوسيشن ابنتي محمد صلاح: كل حاجة تلقائية.. ومكة اتبسطت بالصور

لايف ستايل

صور عدة، تجمع مكة محمد صلاح، ابنة نجم المنتخب المصري وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، بشقيقتها الرضيعة "كيان"، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع أنباء إصابة ماجي محمد زوجة "مو صلاح" بفيروس كورونا المستجد، عقب أيام من إيجابية مسحة "شريك حياتها".

"بدر": صورت فوتوسيشن بنات محمد صلاح قبل فرح عمهم

الصور التي اجتاحت "سوشيال ميديا"، تضمنت ظهور "مكة" بصحبة مجموعة أطفال، متجملة بملابس شتوية فضفاضة، خلال حمل شقيقتها بين ذراعيها، والتي التُقطت بعدسة إسماعيل بدر مصور حفل زفاف شقيق محمد صلاح، الذي يروي لـ"الوطن" كواليسها، قائلا: "عملتلهم فوتوسيشن صغير في الفندق اللي اتعمل فيه فرح عمهم"، لافتا إلى التقاطته تلك الصور قبل ساعات من بدء العُرس.

"الصور كلها كانت تلقائية وعفوية، ومكة أصرت تشيل أختها، وقالتلنا متخافوش مش هتقع مني".. بتلك الكلمات يلخص "بدر" ما حدث خلال جلسة التصوير، موضحا أن "مكة" كانت سعيدة للغاية بالتصوير واللعب في الفندق.

مصور "فوتوسيشن" بنات محمد صلاح: مبسوط بانتشار الصور

وعن الأطفال المتواجدين مع "مكة" و"كيان" في "فوتوسيشن"، يوضح المصور أنهم أبناء عمتها، الذين تحب الحديث واللعب معهم عند تواجدها في القاهرة.

يختتم "بدر" حديثه، بإعرابه عن سعادته بالانتشار الواسع التي حققته جلسة تصوير ابنتي محمد صلاح، حاصدة مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنيا الشفاء العاجل لنجم المنتخب الوطني من فيروس كورونا.

تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد إصابته بكورونا

ولا تزال الحالة الصحية لـ"ًصلاح" محل أنظار الجميع، خاصة بعدما سافر إلى مدينة الجونة، لاستكمال فترة العزل الصحي في ظل تأكيد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على تحسن حالته الصحية، موضحا: "وهو عمل إشاعة مقطعية هو الحمد لله حالته تتحسن كثيرا والأعراض عنده بسيطة"، عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورت1".