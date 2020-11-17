الباحثة عن عروس لنجلها في حفل زفاف: "جوزت ولادي الخمسة بنفس الطريقة"

علاقات و مجتمع

قال المهندس عمرو خليل نجل السيدة أحلام الباحثة عن عروس له في حفل زفاف، والذي صور والدته وهي تبحث له عن عروس في حفل زفاف، إنه صوّر هذا الفيديو ليوجه رسالة لها مفادها أنه قادر على الاعتماد على نفسه في إيجاد العروس المناسب له.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC" بتطبيق "zoom": "كنت عاوز أقولها مش كل شوية توديني أفراح عشان تجوزيني وأنا هعتمد على نفسي، لكنها قالت لي انت خطبت 3 مرات قبل كده وربنا لم يوفقك، فسيبني أنقي لك ومش هتخسر، قلت لها نقي لي".

وتابع: "لما رحت الفرح لاقيتها بتعمل حاجات غريبة ومقعداني في مكان لوحدي ومحدش يقعد جنبه من إخواته عشان هو العريس بتاعنا، عشان تشاور للبنات عليّ، كانت لازقاني في الحيطة عشان أكون ظاهر لوحدي".

بدورها قالت والدته عن العروس التي اختارتها ووافق عليها نجلها: "اول ما شفتها خطفت قلبي وحبتها، ومكنتش فاهمة إنه بيصورني وقال لي بالليل إنه صورني واستأذنني يشيره فوافقت".

وأوضحت، أنها كانت تتمنى أن تحصل على عروسة هادئة وبسيطة: "شفت فيها كل المواصفات دي، وشاورت له ولما نمت صحيت لقيت الفيديو على السوشيال ميديا كتير وبقالي يومين تعبانة من اللايكات".

وحول المواصفات التي لا تتمنى أن تكون في عروس ابنها: "في بنات بتبقى خفيفة، بتجري أو بترقص، بتبان، والأم بتبقى عندها خبرة، أنا مجوزة 5 بالطريقة دي".

وأوضح المهندس عمرو، أنه لا يفضل الذهاب في حفلات زفاف مع والدته بسبب كثرة إلحاحها: "لكنها اصرت إني أنزل المرة دي وقلت لها هدومي مش جاهزة قالت لي كاوية لك، قلت لها الساعة اتكسرت قلعته الساعة بتاعته عشان أروح الفرح، ولما رحت الفرح كل شوية كانت بتسلم على حد وأنا أبص لها وأقول إني رافض، لحد آخر بنت وافقت عليها، قلت أسلم لها دماغي".

وواصل: "مش عاوزة توصلني لبر الأمان، عاوزة تخلص مني، وهنروح نقابلها يوم الجمعة، وكلمناهم واتصلوا بينا وطلبوا مننا نروح يوم الجمعة، وكان عيني عليها قبل ما أدخل القاعة".