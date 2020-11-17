"كان هيتجوز أختها بس حبها هي".. قصة عبدالمنعم إبراهيم وزوجته في ذكراه

علاقات و مجتمع

أضحك الملايين بخفة دمه وتلقائيته وبخاصة في الأدوار النسائية، فبرع في دور "فتافيت السكر هانم"، في فيلم "سكر هانم"، وتفنن في أداء وتقليد الفنانة هند رستم في فيلم "إشاعة حُب"، فلعل من أبرز الإفيهات الذي اشتهر بها هي"العلبة دي فيها فيل".. إنه نجم الكوميديا الفنان عبدالمنعم إبراهيم.

33 عامًا مرت على وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذي توفي في 17 نوفمبر عام 1987، ويُقدم "هُن" الجانب المأساوي في حياته، خلال السطور التالية.

كان عبدالمنعم إبراهيم يصور أحد أفلامه في أثينا، إلى أن تلقى اتصالا هاتفيا يخبرونه بأن زوجته على فراش الموت وتتمنى أن تراه للمرة الأخيرة، وحدث أن تعطلت الطائرة 17 ساعة.

قال عبدالمنعم عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته، قبل أن يحضر إلى القاهرة ويخبره الدكتور بأن زوجته لن تعيش أكتر من ستة أشهر "أنا كنت بنام صاحي، ما كنتش بنام، بقعد أبص لها كده وأقوم أخرج للبلكونة عايز أزعق وأصرخ عايز أقول ليه يا رب؟ كانت حاجة أرجو إن محدش يشوفها إطلاقًا لأنها حاجة قاسية جدًا خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها وكانت يمكن سببًا أعطاني قوة لتقديم أعمال تراجيدية".

ابنة عبدالمنعم إبراهيم تتحدث عن علاقتها بوالدها وقصة زواجه من والدتها

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية، تحدثت ابنة الفنان الراحل سمية عن قصة زواجه من والدتها "في بداية حياة والدي، وأثناء عمله بوزارة المالية قبل أن يدخل المجال الفني، رشح له أحد أصدقائه خالتي كعروس مناسبة للزواج، فذهب لرؤيتها ولكنه أعجب بشقيقتها، وبالفعل تزوج أمي، وأنجب منها 3 بنات وولدًا، أنا أكبرهم، ثم شقيقتاي سلوى وسهير، وشقيقي طارق.

وتابعت: "كان عبد المنعم إبراهيم يحب والدتي بشدة، وقبل أن يتجاوز عمر شقيقي الأصغر طارق عامًا واحدًا أصيبت أمي بالسرطان، وأكد الأطباء أنها لن تعيش أكثر من 6 أشهر، وكان هذا الحدث كالزلزال الذي هز كيان أبي".