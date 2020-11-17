أيهما أفضل.. إطلالات نجمات الفن في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بأجمل الإطلالات في مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11.

وفي هذا التقرير يستعرض الخليج 365 أبرز إطلالات نجمات الفن في مهرجان الفضائيات العربية 2020.

-رحاب الجمل:

ارتدت رحاب توب كت باللون الأبيض وجيب باييت باللون الأسود، ونسقت معه شال من الدانتيل باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-أميرة مختار:

ارتدت أميرة فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام شفافة، ونسقت معه شال باللوني الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم وحلق، واعتمدت أميرة مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-نجلاء بدر:

اختارت نجلاء فستاناً طويلا، بقصة ساق جريئة، ومزينا بقطعة من الإكسسوارات معدنية باللون السيلفر عند الرقبة وعند الوسط، واختارت تصفيفة شعر ويفي منسدل بشكل عشوائي، مع مكياجا كاشمير غامق.

-بوسي شلبي:

اختارت بوسي أن يكون الفستان مصمم بصيحة الكب، ومصنوع من الجلد من أعلى، ومنسدل من أسفل بقصة الأميرات منفوش باللون الأبيض مزيناً برسومات على شكل نجوم، وتركت بوسي شعرها منسدلا، واعتمدت قصة الشعر غير متساوي، مع كوليه أنيق، ووضعت بروش مجسم للفنانة الراحلة رجاء الجداوي على الفستان.

-صابرين:

ارتدت صابرين فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، واعتمدت صابرين مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-سهر الصايغ:

ارتدت سهر فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكب، بدون أكمام، ويتميز الفستان بإكستنشن من أعلى باللون الكافيه الفاتح، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت سهير مكياجا ناعما، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

-درة:

اختارت درة فستانًا أسود فيلفت مزينًا بحزام ساتات وإكستنشن من الخلف، والفستان بصيحة الكب، وتركت درة خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية، وارتدت كوليه لولي أبيض.

-سوزان نجم الدين:

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين بفستان أسود، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بحزام أسود عند منطقة الخصر، واعتمدت سوزان مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، واختارت سوزان أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

-زوجة مؤمن زكريا:

اختارت زوجته فستاناً أسود باييت من أعلى ومن الخلف ذو قصة الميرميد، ونسقت مع الفستان غطاء الرأس باللون الزيتي، وكلاتش سيلفر.

-ليلى عز العرب:

ارتدت ليلى فستانا باللون الأخضر الفاتح الباستيل، بدون أكمام، بقصة مفتوحة عند منطقة الصدر، مزود بإكستنشن بنفس لون وخامة الفستان،

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور وحلق، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الأسود.

-شيري عادل:

ارتدت شيري فستانا طويلا باللون البيبي بلو، بدون أكمام، بقصة مفتوحة عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود ذيل طويل، واعتمدت شيري مكياجا قويا، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

-نيلي كريم:

ارتدت نيللي جمبسوت أسود بقصة واسعة بصيحة ستوماك، وتركت نيللي شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الفستان كلاتش سيلفر وكوليه أسود.

-دنيا ماهر:

ارتدت دنيا فستانا قصيرا لامع باللوني الأسود والسيلفر، ونسقت معه شال أسود، واختارت كلاتش بنفس ألوان الفستان، واعتمت تصفية شعر الكعكة المرتفعة.

-دعاء عامر:

ارتدت دعاء فستاناً طويلا باللون الباستيل، مزودًا بأكمام، وإكستشن بنفس لون وقماش الفستان، وحزام موجود في الخصر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وارتدت غطاء رأس باللون الكافيه الفاتح.