كيفية التصرف عند نشوب حريق في السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نصحت هيئة "ديكرا" للفحوصات الفنية في حالة وقوع حادث أو نشوب حريق بالسيارة، بإجراء مكالمة طوارئ في وقت مبكر من أجل استدعاء الفرق المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وبالإضافة إلى ذكر موقع الحادث وتقرير موجز عن الحالة، يجب على المتصل أيضا إبلاغ الطوارئ بكل ما قد يفيدهم وما يخص السيارة مثلا ما إذا كانت السيارة التي تعرضت للحادث أو الحريق بها نظام دفع بديل أو ما شابه.

وسواء كانت السيارة تعتمد على محرك كهربائي أو محرك احتراق داخلي فلا بد من التعامل السريع مع الموقف إذا نشب حريق بها، وذلك من خلال صف السيارة على جانب الطريق على الفور، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارة، التي نشب بها حريق، والمركبات الأخرى والأبنية، وتغيير تعشيقة ناقل الحركة على وضع P وشد مكبح اليد وإيقاف المحرك عن العمل.

وشدد خبراء الهيئة الألمانية على الانتباه لحركة المرور عند النزول من السيارة، وإبعاد باقي الأشخاص عن محيط السيارة وارتداء السترات الواقية، مع وضع مثلث التحذير في مسافة كافية، ومحاولة إخماد الحريق بمطفأة الحريق الموجودة بالسيارة.