سوزان نجم الدين تتألق بالأسود في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين بفستان أسود، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بحزام أسود عند منطقة الخصر. واعتمدت سوزان مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، واختارت سوزان أن تترك شعرها الويفي منسدلا. وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

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