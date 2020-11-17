حنان مطاوع تتألق بفستان جذاب في مهرجان شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
تألقت النجمة حنان مطاوع على السجادة الحمراء من مهرجان شرم الشيخ الشبابي بفستان جذاب.
ارتدت حنان فستان باللون اللافندر، بصيحة الكب، ومزود بأكمام شفافة بنفس اللون.
والفستان مطرز من عند الصدر وعلى الأكمام، مزيناً بحزام عند الخصر بنفس لون الفستان، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا للخلف.
وينطلق مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، اليوم 16 نوفمبر إلي 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 11 عرضا مسرحيا، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.
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