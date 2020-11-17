رحاب الجمل تتألق بالباييت في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي ظهرت الفنانة رحاب الجمل على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات، بإطلالة ناعمة. ارتدت رحاب توب كت باللون الأبيض وجيب باييت باللون الأسود، ونسقت معه شال من الدانتيل باللون الأبيض. واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا. وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

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