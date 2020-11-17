بوسي بفستان قصة الأميرات من مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي من مهرجان الفضائيات وهي ترتدي فستان منفوش.

اختارت بوسي أن يكون الفستان مصمم بصيحة الكب، ومصنوع من الجلد من أعلى، ومنسدل من أسفل بقصة الأميرات منفوش باللون الأبيض مزيناً برسومات على شكل نجوم.

تركت بوسي شعرها منسدلا، واعتمدت قصة الشعر غير متساوي، مع كوليه أنيق، ووضعت بروش مجسم للفنانة الراحلة رجاء الجداوي على الفستان.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.