العروسان صاحبا صور محمد صلاح بالعزل: الموضوع جه بالصدفة

علاقات و مجتمع

تسير ببطء نحو حبيبتها، منتظرة بشغف وترقب رد فعله عند رؤيتها للمرة الأولى بفستان زفافها الأبيض المزين بنقوش بسيطة، دون أن تدرى المفاجأة التي تنتظرها، بتواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، على بعد أمتار منها، ليلتقط المصور صورة "عن بُعد" مع اللاعب العالمي خلال وقوفها بجوار شريك حياتها، كذكرى استثنائية لعُرسهما، والتي تحولت إلى صورة أيقونية لعام 2020.

"شاكر": كل حاجة جت بالصدفة.. كان لابس كمامة في العزل

"الوطن" تواصلت مع العروسين ندى مشهور ومحمد شاكر، للحديث عن تفاصيل صورهما مع "مو صلاح" داخل عزلة الصحي.

"مكناش عارفين إنه فندق خالص، كل حاجة جت بالصدفة".. بتلك الكلمات بدأ "شاكر" حديثه، موضحا أنه رأى اللاعب أثناء انتظاره في الفندق لحين انتهاء العروس من المكياج، ليتمكن من التعرف عليه، بالرغم من ارتدائه كمامة طبية تكسو وجهه، ليبدأ معه حديث مقتضب للاطمئنان على حالته الصحية، وطلب التقاط صورة تذكارية معه، إلا أنه رفض التقاطهما بسبب إيجابية إصابته بكورونا.

اقتنع العريس بحديث نجم المنتخب الوطني، إلا أنه طلب منه التقاط صورة "عن بُعد"، لرغبته في الاحتفاظ بها كـ"ذكرى عظيمة" لعُرسه: "وقولت له أني هفاجئ مراتي، وأجيبها تتصور معانا وأنت فوق، لأننا بنحبك جدا"، ليوافق "صلاح" على الفور.

"ندى": الفرح اتلغى قبلها بأسبوعين

بمجرد حصوله على الموافقة، توجه العريس إلى المصور، ليخبره بتغيير "لوكشين" التصوير إلى الساحة المطلة على نافذة "صلاح"، طالبا منه إحضار زوجته دون إخبارها بأي تفاصيل.

تمكن المصور من أداء مهمته على أكمل وجه، لتسير العروس نحو زوجها، دون التفات إلى أحد سواه، مستمتعة بنظرات حبه وإعجابه بها، التي تضاعفت بعد أن طلب منها النظر إلى أعلى، لتصدم بتواجد "صلاح" بالنافذة، "اتفاجئت وفرحت أوي لدرجة إني معرفتش أنطق ولا كلمة".

تلك الصدفة غير المتوقعة، جعلتها تتذكر تفاصيل حجز قاعة الزفاف التي تتسم بالغرابة على حد قولها: "كان حاجزين فرحنا في فيلا في عرابي، وحصلت مشاكل كتير في المنطقة قبل فرحنا بأسبوعين، ولغوا الحجز"، ما دفعهما للبحث عن بديل في أسرع وقت، لصعوبة تأجيل ترتيبات العُرس، حتى تمكنا من الحجز بصعوبة قبل أيام معدودات من الفرح، "يمكن كل ده حصل علشان المفاجأة دي".

ومع الساعات الأولى من شهر العسل، تفاجأ العروسان بانتشار الصور وردود فعل واسعة، "مكنتاش حابين الصور تنتنشر أصلا، ولغاية دلوقتي مشيرنهاش على سوشيال ميديا ولا هنعمل كده، لإنها ذكرى خاصة بينا وبس"، مستنكرين هجوم البعض عليهم لإلتقاط صور داخل الحجر الصحي لنجم منتخب مصر: "تعليقات كانت دارمية، وحسسونا إننا اقتحمنا مستشفى، وإتصورنا مع مصاب بكورونا، إحنا كنت في فندق وهو بعيد عننا بكتير"، ليقررا تجاهل تلك التعليقات، والاستمتاع بحياتهما.