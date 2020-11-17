طفلتين تحولتا إلى ضحايا للحشيش.. الأولى ابتلعته والأخرى أجبرت على شربه

علاقات و مجتمع

تفاصيل مختلفة لكن النهاية تشابهت لما تعرضت له طفلتين على يد ذويهم، فكان مخدر الحشيش هو العنصر المشترك بينهما، ما بين إجبار طفلة على تدخينه، وفي واقعة أخرى تناولته رضيعة عن طريق الخطأ.

الواقعتين لم يفصل بينهما سوى 48 ساعة في محافظتين مختلفتين ويرصدهما "هن" في التقرير التالي:

رضيعة تبتلع الحشيش فتتعرض للضرب حتى الموت

واقعة غريبة في تفاصيلها شهدتها مدينة المحلة الكبرى، حين رغبت أم في فطام رضيعتها، التي لم يتعد عمرها عامين، لكن الفشل كان مصيرها، فقررت إعطاء رضيعتها لصديقتها حتى تنسى الرضاعة.

وفي جلسة "مزاج" جمعت بين صديقة الأم وزوجها، اعتادا خلالها تناول الحشيش، وكانت الرضيعة تحبو بجوارهما وتلعب، بينما دخل الزوجان في حالة سكر، ولم ينتبها لتناول الرضيعة لقطعة الحشيش وبلعها.

وحين اكتشف الزوجان ابتلاع الرضيعة للحشيش، انهالا عليها بالضرب المبرح والعض، انتقامًا منها على التهام الحشيش حتى فقدت الطفلة وعيها، فألقياها أمام مستشفى وفرا هاربين، لكن كاميرات المراقبة تمكنت من تحديد هويتهما، وتم القبض عليهما وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شاب يجبر طفلة على تناول الحشيش

لم يمر سوى 48 ساعة، حتى جاءت واقعة مشابهة كشفها مقطع فيديو متداول على "السوشيال ميديا"، أثار غضب رواد المواقع، حين أجبر شاب طفلة على تناول سيجارة حشيش وتصويرها، للتباهي بما يفعله.

الواقعة شهدتها محافظة بورسعيد، وتوجهت قوة أمنية للقبض على الشاب، وتبين أنه تربطه صلة قرابة بالطفلة، ومن المقرر عرضه على النيابة العامة عقب إلقاء القبض عليه.

ومن جانبه، قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، خلال حديثه لـ"هن"، إنه جاري متابعة تفاصيل الواقعة، لاتخاذ القرارات اللازمة نحو الطفلة والتعامل معها، مضيفا: "الواقعة مؤثرة جدا، واحنا متابعين كل تطوراتها علشان ناخد القرارت اللازمة".