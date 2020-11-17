الامارات | دبي تشارك سلطنة عمان أفراح عيدها الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشارك سلطنة عمان أفراح عيدها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دبي سلطنة عمان احتفالاتها باليوبيل الذهبي للعيد الوطني، الذي يصادف الـ18 من نوفمبر الجاري، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والشعبين الشقيقين.

وتحتفي دبي بتنظيم مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة في مختلف أرجاء الإمارة، بالإضافة إلى تقديم التهنئة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك شاشات هيئة الطرق والمواصلات في الشوارع الرئيسة بالمدينة، حيث ستنتشر هذه التهنئة في نحو 5000 موقع في مختلف أنحاء دبي التي تعتبر الوجهة المثلى للعائلات العمانية والخليجية، وكذلك الزوار من مختلف دول العالم لقضاء أجمل العطلات بها.

وأصبح بإمكان الأشقاء العمانيين زيارة دبي براً، مع بدء التنقل عبر المنافذ البرية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، حيث بإمكانهم قضاء أجمل الأوقات في العديد من المعالم السياحية ومناطق الجذب الرئيسة في المدينة، وكذلك الاستمتاع بالفعاليات والعروض الترويجية التي يتم تنظيمها احتفاء بهذه المناسبة. وتقدّم دبي لزوارها الكثير من الخيارات والتجارب بما تزخر به من معالم سياحية، ومناطق جذب ووجهات ترفيهية، ومراكز تسوّق راقية، وعروض مذهلة. وذلك في الوقت الذي نجحت فيه المدينة بإعادة فتح أنشطتها الاقتصادية بشكل تدريجي، وكذلك استئناف استقبال السياح من وجهات عالمية عدة، اعتباراً من 7 يوليو الماضي، مع حرصها على اتباع الإجراءات الوقائية في مختلف نقاط الاتصال المباشر مع الجمهور وزوارها، لضمان صحتهم وسلامتهم. ما جعلها تكسب ثقة الهيئات العالمية، ومن بينها مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة الذي قام بدوره بمنحها ختم السفر الآمن، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم. كما أنها عززت ذلك، أيضاً، بإطلاق عدد من المبادرات المتميزة لزيادة مستوى الطمأنينة لدى سكانها، وكذلك زوارها، حيث جاءت مبادرة ختم «دبي الضمانة»(DUBAI ASSURED)، الذي يتعاون في تطبيقه «دبي للسياحة»، ودائرة التنمية الاقتصادية (اقتصادية دبي)، وبلدية دبي، والتي تمنح بدورها هذا الختم للفنادق.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سلطنة عمان الشقيقة، حكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي للعيد الوطني، متمنياً لهم الازدهار والرخاء والتقدم. وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة فإننا نعبر عن فرحتنا مع أشقائنا العمانيين بهذا اليوم المجيد».

وأضاف الخاجة، قائلاً: «على الرغم من أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظروف استثنائية مع تداعيات جائحة (كوفيد-19)، فإننا حريصون على مشاركة أشقائنا فرحتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم وكذلك أمام المواطنين والمقيمين والزوار، للاستمتاع بالتجارب المميزة التي توفرها دبي».

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