الامارات | حسين الجسمي يُصدر أغنية «لبّة العيون»

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يُصدر أغنية «لبّة العيون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد الفنان حسين الجسمي تعاونه الغنائي مع أشعار «جِنان» من خلال عمل جديد يحمل عنوان «لبّة العيون» من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل. وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي أبدعت الشاعرة في مطلعها: «لبة العيون اللي سحرها ذبحني

ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين».

وقد تم طرح الأغنية عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، كما أذيعت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

ويأتي هذا التعاون الجديد بين أشعار «جنان» وحسين الجسمي بعد مجموعة من الأعمال الغنائية المشتركة بينهما في أغنية «الليل وحشة» وأغنية «جمر الغضى»، وغيرها من الأغنيات العاطفية.

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