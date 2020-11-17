الامارات | «سامسونغ» تطوّر شاشة ثلاثية الأبعاد فائقة الرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونغ» تطوّر شاشة ثلاثية الأبعاد فائقة الرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور باحثو شركة سامسونغ شاشة ثلاثية الأبعاد فائقة الرقة تسمح بالرؤية من زوايا مختلفة. ويسعى الباحثون إلى تطوير منتجهم الجديد، ليصبح مناسباً للعمل مع الهواتف الذكية؛ وفقاً لمجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».

وعلى الرغم من أن قصص الخيال العلمي توقعت منتجات مشابهة منذ عقود طويلة، إلا أنها تبقى بعيدة عن متناول المستهلك العادي، والنماذج المتوافرة حالياً ضخمةٌ جداً ولا تتيح العرض إلا من زوايا محدودة، لكن باحثي شركة سامسونغ تغلبوا على تلك الصعوبات وبنوا جهازاً تجريبياً لإثبات ذلك.

ولتصنيع الجهاز البالغ ارتفاعه نحو 25 سنتيمتراً، أضاف الباحثون وحدة إضاءة خلفية مع عاكس شعاع لزيادة زوايا الرؤية، وكانت النتيجة جهازاً قادراً على حني الضوء المار خلاله مثلما يفعل الموشور، وأظهر الاختبار أن العاكس مع آلية الإمالة زاد من زوايا الرؤية بمقدار 30 مرة مقارنة بالتصميمات التقليدية.

ولا تتجاوز سماكة الجهاز الجديد سنتيمتراً واحداً فقط، مع احتوائه على مُعدِّل للضوء، وعدسات خاصة، ومعالج فيديو ثلاثي الأبعاد قادر على تنفيذ 140 مليار عملية في الثانية، نتيجة استخدام الباحثين لخوارزمية جديدة تستعمل جداول البحث عوضاً عن العمليات الحسابية لبيانات الفيديو.

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