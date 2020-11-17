الامارات | صيني يشتري حمامة زاجلة بـ 1.6 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن صيني يشتري حمامة زاجلة بـ 1.6 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت حمامة زاجلة، مصدرها مزرعة بلجيكية، لمشترٍ صيني بسعر قياسي بلغ 1.6 مليون يورو، في مزاد علني عبر الإنترنت، نظمته منصة «بيجون بارادي» المتخصصة (بيبا).

وأصبحت «نيو كيم»، وهي أنثى مصدرها مزرعة شهيرة في منطقة أنتويرب، أغلى طائر من نوعها في العالم، وتقدمت على طائر آخر من منطقة فلاندر، هو الذكر «أرماندو»، الذي بيع بسعر 1.25 مليون يورو، عام 2019 للمشتري نفسه، وفقاً لمسؤولين في «بيبا».

وأكد مؤسِس «بيبا» مديرها العام، نيكولاس غيسلبريشت، أن السعر الذي بيعت به الحمامة الزاجلة يشكّل «رقماً قياسياً عالمياً»، موضحاً أن «أي عملية بيع موثّقة، رسمياً، لم تحقق هذا السعر»، قبل اليوم.

وأضاف: «لم أكن أظن أنه بالإمكان الوصول إلى هذا المبلغ»، متوقعاً أن يكون المشتري، الذي لم تكشف هويته «راغباً بلاشك» في أن تتزاوج الأنثى التي اشتراها مع ذكور. ولفت إلى أن هذه الأنثى تنتمي إلى سلالة مرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن «نيو كيم»، التي يبلغ عمرها سنتين، وعرضت للبيع أساساً بسعر 200 يورو، درجت على المشاركة في مسابقات الحمام، وقد تضمنت نبذة عنها نشرتها «بيبا» لائحة بالجوائز التي فازت بها. واكتسب حمام النخبة الأوروبي شعبية متزايدة، في كل أنحاء العالم، بالسنوات الأخيرة.

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