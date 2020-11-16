6 أسئلة أجاب عنها طارق شوقي للأمهات: مفيش إلغاء لأجزاء من المنهج

ماما

في بث مباشر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، أجاب على عدد من الأسئلة الشائعة هذه الأيام، والتي يرددها الكثير من أولياء الأمور.

وحرص "شوقي" على طمأنه أولياء الأمور والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدًا أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "احترازي" لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور أن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء.

ويرصد "هن" عدد من إجابات وزير التربية والتعليم على أبرز الأسئلة الشائعة حاليًا:

- من المسئول عن قرار تعطيل الدراسة؟

أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الاطلاق هذا العام الدراسي.

- هل يمكن للطالب أن يحول إلى نظام المنازل؟

وزارة التربية والتعليم منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين أن يكون الطالب طالبًا "نظاميا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل"، وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.

- ما هي مصادر التعليم التي يعتمد عليها الطلاب؟

توفر الدولة هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على "التابلت" ثم منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ومنصة "إدمودو" للفصول الافتراضية ومنصة البث المباشر ثم منصة دروس الكترونية لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة وأخيرًا منصة كتب تفاعلية.

- هل يمكن حذف أجزاء من المناهج هذا العام؟

سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات"، سواء كان الحضور في المدارس أو في حالة حظر كلي، حيث وفرت الوزارة كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون انترنت أو لا يملكون، وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

- كيف لطلاب الثانوية تأدية امتحان "الأوبن بوك"؟

يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعًا من الـpdf الموجود على موقع الوزارة.

- هل تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية الأسئلة المقالية؟

القصة والأسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات، ما عدا الثانوية العامة، لكن ينبغي دراسة القصة والإلمام بالاسئلة المقالية، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط)، أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح الكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.