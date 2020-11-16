كتب: هن - 11:02 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل ستيك بالريكفورد، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل ستيك بالريكفورد صوص لحمة انتركوت جبنة ريكفورد كريمة ملح وفلفل زبدة بصل مفروم دقيق طريقة عمل ستيك بالريكفورد صوص في الجريل تذوب الزبدة مع الزيت ثم يضاف البصل المفروم. ثم يضاف اللحمة وتتبل بالملح والفلفل. في الطاسة يوضع زبدة ويزت وبصل مفروم ثم تضاف ملعقة من الدقيق ويقلب جيدا. ثم يضاف الكريمة اللباني تقلب جيدا حتى يثقل القوام ثم يضاف قليل من الماء. ثم تضاف الجبنة الريكفورد وتترك حتى تذوب الجبنة. في طبق التقديم، تقدم اللحمة ثم يضاف عليه الصوص وتزين بالكزبرة الخضراء.

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