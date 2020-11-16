من التهور وحتى الصلح.. القصة الكاملة لخلافات تامر حسني وبسمة بوسيل

علاقات و مجتمع

خلال 24 ساعة أصبح الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاجرة الإلكترونية المفاجئة التي شدتها حساباتهما على موقع "إنستجرام"، وانتهت بالصلح والاعتذار.

بسمة تنتفض لتصرفات تامر حسني

بداية "الخناقة" بين تامر حسني وبسمة بوسيل كما قالت الأخيرة في خاصية "ستوري"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من انتشار فيديوهات للفنان تامر حسني مع فتيات، واحد منها كان يرقص فيها مع فتيات كثيرات غير عابئ بإحساس زوجته بسمة بوسيل.

فقررت بسمة ألا تصمت في وجه من يرسلون إليها الصور والفيديوهات، والتي كان من بينها صورة لتامر حسني مع حبيبته القديمة قبل زواجه من بسمة بوسيل، فكتبت الأخيرة، "محدش يبعتلي صور أو فيديوهات لتامر مع بنات لأنه مبقاش يهمني احنا منفصلين وبنجهز للطلاق".

بسمة تتراجع

عدة ساعات وتراجعت بسمة بوسيل عما أقدمت عليه، وحذفت ما كتبته على خاصية "ستوري"، وفي هذا الحين التزم الفنان تامر حسني الصمت التام، وامتنع عن الرد هو الآخر حتى تدخلت عدة أطراف لتنهي تلك الخلافات.

جليلة تشعل المشاجرة الإلكترونية

فيديو نشرته عارضة الأزياء، جليلة وهي ترقص وتزغرد، عقب إعلان بسمة فورا إنها انفصلت عن تامر حسني، تم تأويله بشكل خاطئ إنها سعيدة بالانفصال، لأنها حبيبة تامر السابقة، بينما كانت حقيقة الأمر أنه تم اختيارها لتكون أول وجه عربي لبراند عالمية، كما أوضحت فيها بعد.

تامر يرد

مثل زوجته قرر تامر أن يرد عبر خاصية ستوري على موقع "إنستجرام"، وعاتب زوجته بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي في حين يمكن أن تنتهي بتليفون، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور، وشكر كل من كانت له يد في الصلح بينهما، وقال لها تامر إنها متهورة ولكن على الرغم من ذلك يحبها، ولا يرغب في أن تتركه، خاصة وأن لهما بيت وأبناء يجب الحفاظ عليهم.

بسمة تعود لـ تامر

في "ستوري" قصيرة وبكلمات موجزة، اعترفت بسمة أنها تهورت بالفعل في رد فعلها، ولكن كل ما بدر منها جاء لحبها لتامر.

وتغلق صفحة المشكلات التي عرضها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعودتهما لحياتهما الطبيعية.