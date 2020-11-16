دنيا ماهر بفستان قصير من مهرجان الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: تألقت الفنانة دنيا ماهر بفستان قصير على الريد كاربت من مهرجان الفضائيات. ارتدت دنيا فستانا قصيرا لامع باللوني الأسود والسيلفر، ونسقت معه شال أسود. واختارت كلاتش بنفس ألوان الفستان، واعتمت تصفية شعر الكعكة المرتفعة. وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

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