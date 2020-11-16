سهر الصايغ تتألق بالأسود في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

ظهرت الفنانة سهر الصايغ على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات بإطلالة رائعة.

ارتدت سهر فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكب، بدون أكمام، ويتميز الفستان بإكستنشن من أعلى باللون الكافيه الفاتح، وحزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت سهير مكياجا ناعما، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.