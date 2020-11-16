محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: طلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة مميزة اليوم في مهرجان الفضائيات العربية. ارتدت نيللي جمبسوت أسود بقصة واسعة بصيحة ستوماك. تركت نيللي شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الفستان كلاتش سيلفر وكوليه أسود. وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم بجمبسوت أسود من مهرجان الفضائيات العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.