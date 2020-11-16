شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي ظهرت الفنانة شيري عادل على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات بإطلالة جذابة. ارتدت شيري فستانا طويلا باللون البيبي بلو، بدون أكمام، بقصة مفتوحة عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود ذيل طويل. واعتمدت شيري مكياجا قويا، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا. وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

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