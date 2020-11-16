للوقاية من الحموضة.. أطعمة تناولها وأخرى تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعاني بعض الأشخاص من الحموضة التي تعتبر من أكثر الاضطرابات الهضمية الشائعة، وتحدث نتيجة لارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يسبب الشعور بألم وحرقان في منطقة أسفل الصدر، ما يحتم على المصاب اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الأطعمة التي تسبب ارتخاءً عضلة المريء لتفادي الإصابة بالحموضة. اضغط هنا

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