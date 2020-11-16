فساتين كاجوال وفاخرة من ريهام أيمن في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - اعتمدت الممثلة المصرية ريهام أيمن على عدة خيارات للفساتين في عام ٢٠٢٠، ولتنوُّع إطلالاتها وكثرتها نُلهمك -عزيزتي- أبرز تصميمات الفساتين المواكِبَة لخطوط الموضة من وحي حسابها على إنستجرام، والذي يتابعها عليه أكثر من مليونين ونصف المليون متابع؛ لتستوحي منها بعض الأفكار لجمال مظهرك.



تصميمات الفساتين اللامعة للحفلات الضخمة

الفساتين اللامعة



تبحث الفتيات دومًا عن أفضل قَصَّات الفساتين المناسبة لدعوات الزفاف والحفلات الضخمة؛ ليتزيَّنَّ بها في مناسباتهن، ولأن صيحة الفساتين اللامعة اكتسحت خطوط الموضة، فسنُلهمك -عزيزتي- من وحي ريهام أيمن عدة خيارات، حيث تأنقت بفستان أزرق طويل مصمم بتطريزات فضية مختلفة، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع المكياج الزهري لإطلالة مميزة ومختلفة، وفي إطلالة أخرى تجملت بفستان زهري طويل مصمم بفتحة جانبية وأكمام منسدلة على الأكتاف مطرزة بالفضي والذهبي والأبيض لتمنحها إطلالة لافتة للأنظار، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة الشعر المرفوع مع المكياج البرونزي.

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فساتين مطبوعة لخيار شبابي

فساتين مطبوعة



برزت صيحة الفساتين المطبوعة بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، ولأنها سوف تستمر إلى العام القادم فقد رصدنا لكِ من ريهام أيمن عدة تصميمات، حيث ارتدت فستانًا أحمر مطبوعًا بالزهور الصفراء مع قلادات ذهبية مختلفة لمظهر شبابي مناسب للصيف، وظهرت بفستان بيج طويل منقط بالبني مع أكمام منفوخة وحزام ناعم للخصر ليلائم موضة هذا العام، وأكملته بتسريحة الويفي للشعر، كما أطلت بفستان أبيض قصير مصمم بأكمام قصيرة ومطبوع بالزهور الزهرية ليمنحها مظهرًا أنثويًّا مميزًا.

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فساتين دافئة للخريف والشتاء

فساتين دافئة للخريف والشتاء



تفضل ريهام أيمن اعتماد الفساتين المختلفة في الأجواء الباردة، لذا نسقت فستانًا قصيرًا من الصوف الدافئ مع تسريحة مربوطة للشعر ومكياج قوي مرتكز على الألوان الداكنة، وفي الإطلالة الثانية اختارت فستانًا أسود ميدي مصممًا بخطوط بيضاء على الأطراف مع تسريحة الضفائر للشعر ومكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر، ولخيار شتوي مميز تألقت بفستان رمادي ناعم أكملته بوشاح صوفي للرقبة مع حذاء رياضي أبيض، ولإطلالة يومية في الخريف تزينت بفستان مخطط عرضيًّا بالأسود والأبيض مع معطف من الجينز لمظهر عملي ناعم.