كيف ارتدت النجمات أزياء باللون الأحمر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - يعتبر اللون الأحمر من أقوى الألوان على ساحة الموضة، وهو يفرض نفسه في كل موسم جديد من خلال مجموعات مميزة وملفتة. ومؤخراً لاحظنا أن النجمات العربيات يواظبن على ارتداء هذا اللون باستمرار خلال مناسباتهن اليومية والنهارية أو خلال المناسبات الليلية الخاصة. لذا تابعي معنا أبرز الاطلالات التي رصدناها لك، وكيف يمكن أن تعتمدي هذا اللون على غرار النجمات.

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اطلالة كاجوال لأنغام



نجمات مشعات وملفتات



لفتتنا مؤخراً ظاهرة اعتماد اللون الأحمر من قبل النجمات العربيات وعلى رأسهن كارول سماحة التي دائماً ما تختار هذا اللون في اطلالاتها وأنغام وديانا حداد وسيرين عبد النور واليسا ونجوى كرم وماغي بو غصن وغيرهن كثر... وقد لاق بهن هذا اللون بشكل كبير وتناغم مع اطلالاتهن.

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جاذبية اللون الأحمر



يعتبر هذا اللون من أكثر الألوان حيويةً واشراقاً وله توهج غريب يلفت الأنظار بشدة. فضلاً عن ذلك، يتماشى هذا اللون مع السمراوات والبيضاوات على حد سواء تبعاً لتدرجاته وشرط أن يتناغم مع لون البشرة.

كما أن هذا اللون يعتبر من الألوان الفرحة ويعكس أجواءً من التفاؤل والايجابية على الشخصية التي ترتديها ويجذب الأنظار نحوها.

هذا ويساعد هذا اللون على التغلب على الصعوبات وتحقيق الأهداف ، وكذلك قبول الذات ، والقدرة على الدفاع عن موقفهم ومصالحهم. كما أن الطاقة الظاهرة في هذا اللون تدفع إلى تحقيق المبتغى، وتساهم في ظهور المسؤولية ، ونمو احترام الذات.

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الجمبسوت الأحمر بأسلوب سيرين عبد النور



كيفية تنسيق اللون الأحمر بالطرق الصحيحة



سيري على خطى النجمات واعتمدي اللون الأحمر في اطلالاتك من خلال اعتماد الخطوات الصحيحة لذلك، اذ أن هذا اللون يعتبر من الألوان الدقيقة التي لا يمكن أن تخطئي بها لكي لا تظهري بأسلوب مبتذل، لذا اليك الطرق الصحيحة:

- من الضروري أن تحددي لون بشرتك وعلى أساسها اختيار الأحمر الذي يليق بك. ففي حال كنت سمراء، اختاري الأحمر الزاهي والقوي وابتعدي عن الألوان الداكنة، أما في حال كنت بيضاء، فننصحك بتدرجات الأحمر الداكن التي ستليق بك جداً.

- نسقي مع أزيائك وفساتينك باللون الأحمر، أكسسوارات مميزة ذات ألوان حيادية تتناغم معه.

- اعتمدي مجوهرات من الذهب الأصفر لأنها أكثر التصاميم تناسقاً معه.

- طبقي ماكياجاً هادئاً مع الأحمر وركزي على أحمر شفاه النيود وليس الأحمر، لأن النيود يليق به أكثر.

ماغي بو غصن تتألق باللون الأحمر مع الأسود

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