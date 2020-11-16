ملابس محجبات للقصيرات موضة شتاء ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - تحرص كل فتاة محجبة في الوقت الحالي على القيام بجولة تسوُّق لاستقبال شتاء ٢٠٢١، ولبحثهن عن كل ما هو مواكب لصيحات أزياء المحجبات، وبما أننا نعلم جيدًا مدى الصعوبة التي تواجهها كل فتاة محجبة، ولا سيما ذوات القوام القصير، كونهن لا يجدن ما يتناسب مع حجابهن أو مظهرهن عند التسوق، فقد قررنا أن نساعدك بعدة خيارات.



التنورة البيليسيه في الشتاء

التنورة البيليسيه في الشتاء



تُعَدُّ التنورة البيليسيه من أكثر القطع رواجًا في شتاء هذا الموسم، ولأنها من القطع المفضلة لدى المحجبات، فإننا ننصحك بامتلاك واحدة في هذا الشتاء، ولا سيما المصنوعة من الجلد، فهي ستمنحك شعورًا بالدفء الشديد، كما أن تصميمها البيليسيه يجعلها واسعة وفضفاضة، وبالتالي ستلبي رغبتك في الحصول على مظهر محتشم، واختاريها بطول ماكسي؛ لتمنحك إطلالة أكثر طولًا.

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المعاطف الطويلة للقصيرات

المعاطف الطويلة للقصيرات



ابحثي في المتاجر عن المعاطف الطويلة، فهي بلا شك ستتناسب مع حجابك ومظهرك المحتشم، كما أنها ستمنحك الدفء اللازم، ويمكنك تنسيقها بسهولة مع أي إطلالة خلال الشتاء، وعند ارتداء جاكيت احرصي على أن يكون متوسط الطول ومُرتفعًا عن الخصر، ويُمكنكِ أيضًا اختيار جاكيت أو بالطو طويل يمتد لنهاية الساقين؛ لتحصلي على إطلالة جذابة، كما أن الكارديجان الصوف من القطع الرائجة جدًّا لشتاء ٢٠٢١، ولا يجب أن تخلو خزانتك منه، فيمكنك ببساطة تنسيقه مع أي قطعة ملابس لديك، وفخامة الصوف ستدفئك بالتأكيد، وما يميزه هو أنه غالبًا ما يكون طويلًا ليلائم قوامك وحشمتك، وننصحك باختياره مع تنورة بذات اللون ليمنحك إطلالة أحادية تزيد من الطول، ونسقيه مع حذاء بوت بدرجة مختلفة ومتناسقة مع إكسسواراتك؛ لتمنحي إطلالتك خيارًا دافئًا.



البدل الرسمية لموضة شتاء ٢٠٢١

البدل الرسمية لموضة شتاء ٢٠٢١



تُعَدُّ البدل الرسمية من أبرز صيحات موضة شتاء ٢٠٢١، فهي تمنحك مظهرًا أنيقًا وجذاب، وفي الوقت ذاته تمنحك قدرًا من الدفء نتيجة لخامتها الشتوية، ويمكنك الحصول عليها بأي لون تفضلينه، وتنسيقها مع ألوان أخرى جذابة مواكبة لقوامك القصير، كما يمكنك تنسيقها بخطوط طولية لمظهر أكثر طولًا، ويمكنكِ ارتداء أي لون في إطلالتكِ الكاملة، لكن إذا كنتِ ممتلئة ابتعدي عن الألوان الفاتحة، فتشبُّع اللون هو ما يمنحكِ مظهرًا أطول؛ لأنه يغطّيكِ حرفيًّا من الرأس إلى القدمين.

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