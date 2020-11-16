خلطات طبيعية للتخلص من اسوداد الركبتين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - تعاني النساء خاصة في بعض المناطق الحارة من اسوداد الركبتين، ما يسيء لإطلالاتهنّ الجمالية فيصبح تبييض الركبتين مطلباً ملحاً وضررياً، لذلك هنّ يبحثن بشكل دائم ومستمر عن طرق مختلفة لعلاج اسمرار الركبتين.

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البقع الداكنة عند الركبتين وتتعدّد خطوات العلاج كما تتنوّع الخلطات الطبيعية التي يمكن أن تحاربي من خلالها اسوداد الركبتين بعيداً عن المنتجات الكيمائية المركبة والمكلفة.

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نقدّم لكِ في ما يلي الأسباب الرئيسية لاسوداد الركبتين وخطوات تبييضهما وخلطات منزلية للتخلص من هذه المشكلة الجمالية نهائياً.



أسباب اسوداد الركب:

- أسباب وراثيّة، حيث تلعب الوراثة دوراً مهماً بتكوّن البقع الداكنة على الركب ومناطق أخرى بالجسم.

- التعرّض لأشعة الشمس، والتي تزيد من قتامة لون الخلايا الميتة المتراكمة على الركب.

- الأوساخ التي يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت، ويتم امتصاصها من قبل طبقات الجلد الميت، والذي يتشكّل لحماية الجلد بسبب الاحتكاك.

- كثرة الاحتكاك، إذ إنّ الجسم يكوّن طبقة إضافية سميكة من الجلد لحماية طبقة الأدمة الداخلية الحساسة من الأضرار عند الاحتكاك، فيؤدي ذلك إلى تراكم الجلد الميت والذي يتصف بلونه القاتم.

- جفاف الجلد، ما يؤدي إلى زيادة معدل اضمحلال الخلايا وموتها بسرعة، الأمر الذي يُسرّع من ظهور السواد واللون الداكن على الركب.

- أسباب متفرقة أخرى كتناول بعض الأدوية، والإصابة ببعض الأمراض كالسمنة ومتلازمة أديسون والاضطرابات الهرمونيّة التي تؤثر في لون الجلد والركب على وجه الخصوص.

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خطوات تبييض الركبتين



1- النقع والتنظيف:

قومي بنقع قدميكِ كل ليلة في ماء ساخن، ضعي القدمين في الماء واغسلي الركب في أثناء ذلك مع فرك خفيف بحجر الحمام، وبعد الانتهاء من حمام القدمين الدافئ جففيهما جيدًا، وضعي زيت اللوز الحلو؛ فإنه مبيض ممتاز لهذه المنطقة. وفي الصباح اغسلي ركبتيك بالصابون جيداً.

2- التقشير الدوري:

احرصي على تقشير منطقة الركبتين بصورة منتظمة؛ حتى تتخلصي من تراكم الخلايا الميتة وخشونة الملمس. استعملي فرشاةً صغيرةً ناعمةً للغرض، ولا تبالغي في دعك المنطقة بالفرشاة؛ حتى لا تتسببي في التهابات للجلد وزيادة في تجففه، بل حاولي التقشير برفق وبحركات دائرية خفيفة. قومي بالتقشير مرةً أو مرتين في الأسبوع على أقصى تقدير حسب سوء الحالة، واستعملي أحد الزيوت المفضلة لديك مع القليل من الملح وافركي بها هذه المناطق برفق، ثم اغسلي بالماء الفاتر.

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3- الترطيب المتواصل:

تبييض الركبتين

احرصي على ترطيب جسمك، تستطيعين استعمال كريمات مرطبة مخصصة أو مستحضر إزالة المكياج فهو سيفي بالغرض، كما تستطيعين استعمال قناع العسل وزبدة الكاكاو؛ فهو مفيد جدًا للعناية بالبشرة وفي منح هذه المنطقة الكثير من النعومة.

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خلطات طبيعية لتبييض الركب:

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وصفة الخل الأبيض وعصير الليمون

خلطة طبيعية لتبييض الركب



المكونات:

- نصف كوب من عصير الليمون

- ملعقة كبيرة من ماء الورد

- 3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

- كوب من الماء



طريق التحضير والتطبيق:

- اخلطي كل المكونات السابقة مع بعضها جيداً.

- ضعي كمية من الخليط على قطعة قماش.

- ضعي القماش على ركبتيك واتركيهما لمدة ساعتين، كلما جفت قطعة القماش بلليها مرة أخرى.

- قومي بغسل ركبتيك جيداً، وضعي المرطب عليهما.

- احرصي على تكرار الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوع وستحصلين على نتائج مرضية.

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وصفة الليمون وزيت الزيتون

خلطة طبيعية لتبييض الركب



المكونات:

- نصف ملعقة من السكر

- نصف ملعقة من الملح الخشن

- نصف ليمونة

- ملعقة زيت زيتون



طريقة التحضير والتطبيق:

- اخلطي المكونات السابقة مع بعضها جيداً.

- طبقي الخليط على ركبتيك جيداً واتركيه لمدة 40 دقيقة.

- افركي الخليط بيديك.

- احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.



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وصفة الكركم وماء الورد

خلطة طبيعية لتبييض الركب



المكونات:

- ملعقة كبيرة من الكركم

- ملعقة كبيرة من الطحين

- ملعقة كبيرة من ماء الورد



طريقة التحضير:

- اخلطي المكونات السابقة جيداً؛ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- طبقي الخليط على ركبتيك ودلكيهما بحركات دائرية.

- اتركي الخليط حتى يجف.

- احرصي على تكرار الوصفة يومياً؛ حتى تحصلي على نتائج مرضية.

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