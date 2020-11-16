تونر الرمان للبشرة وفعاليته على الحبوب والبقع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء الاهتمام ببشرتهن من خلال المكونات الطبيعية والمتوفرة بالمنزل، ومن أكثر المكونات التي قد تصنع فرقًا واضحًا عند إضافتها لروتين العناية بالبشرة هو الرمان؛ حيث يمتلك مضادات أكسدة تعمل على تجديد شباب بشرتك ونعومتها على الفور، وذلك بغناه بفيتامين سي والكثير من العناصر المضادة للشيخوخة، ولتمنحي نفسك بشرة خالية من العيوب لا تترددي في تجربة تونر الرمان، الذي سنعرِّفك على فوائده وطريقه تحضيره فيما يلي.



فوائد تونر الرمان الجمالية

فوائد تونر الرمان الجمالية



يمكن لتونر الرمان ان يخلصك من العديد من مشاكل البشرة، مثل البثور وحب الشباب والبقع الداكنة؛ فهو يحتوي على مضادات أكسدة تنشط البشرة وتساعد أيضًا على جعلها أكثر نعومة، كما يحسِّن البشرة باعتباره عنصرًا فعالًا يحسن ملمسها ويؤخر مظاهر الشيخوخة، ويُعَدُّ أيضًا من الطرق الطبيعية لتطهير البشرة، وهو طريقة تنظيف مفضلة لدى الكثير من خبراء البشرة؛ إذ إنه غني بالفلافونويد وحمض البونيك، إضافة إلى أن تونر الرمان يغذي البشرة بعمق ويمنحها الإشراق كما يُعَدُّ مقشرًا طبيعيًّا للبشرة، إلى جانب إسهامه في التخفيف من مشاكل البشرة، بما فيها الالتهابات والحُكَّة والحُمْرَة والتهيُّج، ويمكن استخدامه كروتين للعناية بالبشرة، حيث ينهي جميع مشاكل البشرة ويساهم في الحصول على بشرة متوهجة طبيعية.

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تحضير تونر الرمان بالخطوات

تحضير تونر الرمان بالخطوات



يمكن أن يساعد الرمان في تعزيز إنتاج الكولاجين وعلاج الكثير من المشاكل، وذلك من خلال استعمال تونر الرمان، ولتحضيره بطريقة بسيطة وفعاله قومي بوضع نصف كوب من الماء ليغلي على النار ثم أضيفي كيسًا من الشاي الأخضر لمدة دقيقتين ثم أخرجيه ليبرد، وأضيفي ملعقة صغيرة من ماء الورد وحبة من الرمان المعصور واسكبيها في علبة رذاذ، ثم ضعي هذا التونر على قطنة وضعيه على وجهك ورقبتك أو قومي برشه على وجهك ورقبتك، ودلِّكيه بخفة واتركيه حتى يجف، ويمكن استخدامه يوميًّا للحصول على أفضل النتائج.

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