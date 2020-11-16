طريقة تقليم الأظافر السميكة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - تُعتبر الأظافر من علامات جمال اليدين لكل من الرجال والنساء، حيث يرغب معظمهم في الحصول على أظافر صحية وذات مظهر جذاب، لذلك فهي تحتاج لعناية خاصة تتمثل في تقليمها وبردها وغيرها من الأمور التي يُمكن تطبيقها في المنزل دون الحاجة إلى اللجوء لمراكز التجميل المتخصصة، ولأن أظافر القدمين تكون في العادة أكثر سُمكًا من أظافر اليدين، لذلك هي بحاجة لعناية متخصصة، من أجل ذلك جمعنا لكِ فيما يلي الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر السميكة، إلى جانب الأسباب التي تجعلها أكثر سمكًا؛ لتحافظي على جمالك.



لماذا يجب تقليم الأظافر وما هي الطريقة الصحيحة لتقليم الأظافر السميكة؟

تقليم الأظافر



هناك عده أسباب تجعلك تقومين بقَصِّ أظافرك باستمرار، أولها الحفاظ على صحة الإنسان ووقايته من التسمم؛ حيث تؤدي زيادة طول الأظافر إلى تجمع الأوساخ والميكروبات فيها، وانتقالها إلى الجهاز الهضمي أثناء تناول الأطعمة، كما يمكنك عند تقليم الأظافر زيادة مرونة حركة الأصابع؛ فالأظافر الطويلة تعوق القدرة على التحكم في الأدوات والنشاطات اليومية المختلفة كما تقلِّل القدرة على التقاط الأشياء الدقيقة والمتناهية في الصغر، وبذلك ستَقِينَ أظافرك من التكسُّر، وبالتالي تمنعين الإصابة بالآلام التي تنتج عن تكسُّرها، كما تؤدي عملية قص الأظافر إلى زيادة قوتها وصلابتها، ولتقليم الأظافر السميكة بطريقة مثالية وباحترافية ودون الحاجة لزيارة مراكز التجميل، قومي بنقع الأظافر لمدة عشر دقائق أو أكثر بقليل في ماء دافئ؛ لزيادة تليين الأظافر، ثم جففيها بشكل جيد، وعقِّمي الأدوات الخاصة بتقليم الأظافر عن طريق وضع كمية مناسبة من السبرتو عليها، ثم اجلسي بمنطقة مضيئة تمكِّنك من رؤية طول الأظافر بشكل جيد، وقومي بتقليمها من بداية الزاوية بطريقة مستقيمة، ولا تقومي بتدويرها؛ لتجنُّب الإصابة بمشكلات الظفر المنغرس، ثم انزعي القطع الصغيرة في جوانب الأظافر وصولًا لنهاية الظفر، وتطبَّق هذه العملية على جميع الأظافر حتى ننتهي منها جميعًا، وراعي استخدام القصاصات الكبيرة لأظافر القدم والقصاصات الصغيرة والمتوسطة لأظافر اليدين، وإذا كانت الأظافر طويلة بشكل مبالغ فيه فيجب تقصيرها أولًا ثم قصّها؛ للمحافظة على شكلها الجمالي، كما يجب مراعاة عدم تقصير الأظافر بشكل كبير، بحيث إنها يجب أن تكون طويلة بعض الشيء؛ لحماية بطانة الإصبع من الصدمات، وننصح بتقليم الأظافر أسبوعيًّا مع بردِها بشكل منتظم للحفاظ عليها.

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أسباب سُمْك الأظافر

تقليم الأظافر



هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأظافر سميكة، ومنها الإصابة بالفطريات والالتهابات التي تجعل سمك الأظافر تبدو أكبر من حجمها الطبيعي، وينتج البعض منها عن طريق توافر بيئة محيطة جيدة لنموه كالرطوبة والحرارة المتوسطة، فهذه العوامل توفر بيئة خصبة لتكاثر الفطريات، كما تتشكل الإصابة عن طريق صدمة أو جرح قد أصاب منطقة الأظافر، وفي الغالب يحدث هذا الأمر للأشخاص الرياضيين مثل لاعبي كرة القدم، والأشخاص الذين يرتدون الأحذية لفترات طويلة، والذين يرتدون أحذية ضيقة أصغر من مقاس أقدامهم، كما أن متلازمة الظفر الأصفر من الحالات الشائعة التي تسبب سماكة الأظافر؛ حيث تبدأ بظهور بقع صفراء تحت طرف ظفر اليدين أو القدمين، وقد رجح العلماء أن صُفْرَة الظفر تعود لعدة أسباب، أهمها الوراثة، بالإضافة إلى ذلك تلعب الصدفية دورًا كبيرًا في زيادة سماكة الأظافر، وتُعتبر من الأمراض المناعية، لذلك ننصح بمراقبة الأظافر بشكل مستمر، والتأكد من خلوها من أي مشكلة؛ حتى لا تتضخم وينتج عنها العديد من المشاكل الأخرى؟

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