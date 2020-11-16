بعد تدخلها للصلح مع تامر.. بسمة بوسيل تشكر أحلام: واخدة قلبي

أخبار من الوطن نيوز

شكرت المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني عبر الاستوري الخاص بها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" المطربة الإماراتية أحلام، والتي سعت للصلح بينهما.

ونشرت بسمة أغنية "ياشاغل بزينك قلوب"، وعلقت قائلة: "بحبك جدا.. أنتي اللي واخده قلبي، شكرًا".

وتدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، لعقد الصلح بين الفنان تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلانها انفصالها عن "تامر" واتجاهها رسميًا نحو الطلاق.

وحسب مصادر مقربة، أجرت المطربة الإماراتية أحلام، اتصالًا هاتفيًا بالنجم تامر حسني، وزوجته كل على حدة لاحتواء الأزمة فيما بينهما، ونصحتهما بإنهاء الخلافات فيما بينهما حفاظًا على تماسك الأسرة ومن أجل أطفالهما الثلاثة "تاليا وأماليا وآدم".

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وأكدت الفنانة أحلام للفنان تامر حسني، أن بسمة كزوجة من حقها أن تغار عليه، وهذا شعور طبيعي لدى أي زوجة، وباعتباره عمود الأسرة عليه احتواء الموقف، وأن يعبر بسفينة عائلته إلى مرفأ الأمان.

وكتبت الفنانة أحلام، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تناولت خلالها أزمة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، قائلة: "حرام والله، وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا".

وخاطبت الفنانة أحلام، تامر حسني وزوجته، قائلة: "لا تترك حد يشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل، حرام 8 سنين وأطفال، صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".

واعتذر تامر حسني لزوجته بسمة عبر السوشيال ميديا حيث كتب: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعوا لنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلاً أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا".

وأضاف: "أنا واثق أنك دلوقتي زعلانة إنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب، إن الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هاعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن أنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلي ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب .. متهورة بس بحبك".

وكان هناك عدد من الصور أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر حسابها بالسوشيال ميديا.