بعد حذف صورهما.. القصة الكاملة لارتباط أحمد سعد وعلياء بسيوني: بدأت في حفلة

علاقات و مجتمع

قبل قرابة الـ5 أشهر، أثير الجدل حول ارتباط الفنان أحمد سعد، بعارضة الأزياء علياء بسيوني، خاصة بعد تداول صورة لهما في حفل عيد ميلادها.

بعدها خرج "سعد" ليؤكد نبأ ارتباطهما عاطفيًا، وبعد مشاهد ورسائل رومانسية جمعت بينهما، أثير الجدل مرة أخرى بحذف "سعد" للصور التي جمعته بعارضة الأزياء حذفها من قائمة متابعيه، ما يشير لانفصالهما.

ويرصد "هن" القصة الكاملة للفنان أحمد سعد وعارضة الأزياء علياء بسيوني بداية من ارتباطهما حتى حذف كل منهما لصور الآخر.

- حفل عيد ميلاد

في آخر يوليو الماضي، أثار الفنان أحمد سعد، الجدل حول ارتباطه بمصممة الأزياء علياء بسيوني، إذ شاركها الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشر "سعد" عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي "إنستجرام"، صورة له وهو يحتضنها معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، الأمر الذي أشير من خلاله إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

وأحيا وقتها حفل عيد الميلاد مطرب المهرجانات عمر كمال، بمشاركة أصدقائهما.

تجهيزات الخطوبة

ووسط حالة التكنهات التي أكدت العلاقة العاطفية بين الثنائي، أكد وقتها أحمد سعد في تصرح لـ"الوطن"، أنه يجهز بالفعل لحفل خطبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، مؤكدا أنه تم تحديد موعد الخطوبة بداية شهر أغسطس.

وتحدث وقتها "سعد" عن علاقته العاطفية بـ"علياء" قائلًا: "تربطني بعلياء قصة حب منذ فترة بجانب الارتياح النفسي لبعضنا.. ولكن أجلنا قرار الارتباط بسبب ظروف كورونا ولكن حددنا أن يكون الارتباط الرسمي الأيام المقبلة".

أغاني رومانسية ومرجيحة

وعقب تأكيد "سعد" لنبأ خطبته على "علياء"، نشر العديد من الصور الرومانسية التي تجمع بينهما، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وكان بينها نشر صورة لهما عبر خاصية "قصص مصورة" مرفقة بأغنية "I Love You Baby".

وفي صورة أخرى لهما، كانت على "المرجيحة" التي ظهرت خلالها "علياء" وهي مرتدية فستان من اللون الأزرق قصير أمام البحر في أحد شواطئ شرم الشيخ لقضاء إجازة صيفية.

الخطوبة يوم ميلاده

وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنان أحمد سعد، في يوم 20 أغسطس، الذي أصبح أيضًا يوم خطبته على علياء بسيوني، إذ نشر وقتها صورة وهو يحتضنها عبر "إنستجرام"، معلقًا عليها: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه"، في إشارة منه إلى أن يوم خطوبته بمثابة يوم مولده.

Advertisements

إعلانات على كوبري أكتوبر

لوحات إعلانية على كوبري أكتوبر مرفقة بصور الفنان أحمد سعد، فهي المفاجأة التي أعدتها "علياء" لخطيبها أحمد سعد، فهي الهدية المميزة وقتها.

ونشر "سعد" مقطع فيديو أظهر احتفال خطيبته، التي وضعت صورته وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد"، على لوحات إعلانية على كوبري أكتوبر.

وفي احتفال آخر أعدته "علياء" لعيد ميلاد خطيبها أحمد سعد، وعلق عليه وقتها قائلًا: "أنا بحتفل بعيد ميلادي وخطوبتي".

وجاء الاحتفال الثاني على أحد المراكب النيلية، مع الأهل والأصدقاء، وارتدي الثنائي والحضور ملابس بيضاء لتلك المناسبة.

بحضر ألوان النقاشة

وفي لقاء للفنان أحمد سعد، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، تحدث وقتها عن ارتباطه وتحضيره للجواز.

وقال "سعد" خلال لقائه إن الخطوبة والزواج يخرجانه من النكد: "أنا مكنتش عارف أعيش الحياة بشكل معين، وأنا دلوقتي لقيت حياتي ولقيت نفسي ولقيت الطريقة اللي المفروض أعيش بيها".

وأضاف: "عمرو أخويا بيقولي أنا مش نفسي أشوفك كويس أنا نفسي أشوفك عادي وبتعمل حاجات عادية زي الناس، ودلوقتي أنا بخطب وبعمل حاجات عادية وبحضر بيتي وبختار ألوان النقاشة".

وتابع: "أنا بقول للناس من خبرتي ومحدش يقدر يقول إن أنا مش خبرة وبقول لهم الحاجات اللي زي فترات الخطوبة والتعارف والتعامل وبناء البيت دي أهم فترة في الحياة".

واختتم حديثه وقتها عن الخطوبة بالتعبير عن شعوره بالسعادة: "الحمد لله رب العالمين ابتديت أمشي ومعنديش أي مشكلة في حياتي ولا ناقم على أي حاجة في اللي فات وببص على اللي جاي ومش هبص على اللي فات".

آخر رسالة رومانسية: مبسوط معها

وفي آخر رومانسية وجهها "سعد" لخطيبته، جاءت قبل أسبوع، وأوضح خلال تصريح له ببرنامج "The Insider بالعربي"، أنه يعيش لحظات من السعادة البالغة مع خطيبته، قائلًا: "مبسوط معاها جدًا جدًا، لأنها بتخلي بالها من شغلي، هما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، امرأة بتسانده وتدعمه وتخليه كمان موده حلو إنه يقدم حاجات حلوة".

واستطرد: "الناس شايفة إن أنا متغير في شكلي العملي وعلى طول في إنتاج ومتواصل مع جمهوري، ومبقاش عندي أخبار فيها مشاكل أو الناس تشمئز منها".

حذفها من الإنستجرام

وبعد الرسائل الرومانسية المتبادلة، فاجأ الفنان أحمد سعد متابعيه، بحذف خطيبته، علياء بسيوني من قائمة من يتابعهم على تطبيق تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام"، كما حذف صورهما سويا، ما يزيد من شائعات تركهما لبعضهما البعض.

وفي حين كان جليا أن أحمد سعد تخلى عن متابعة خطيبته، إلا أن علياء بسيوني حسابها شخصي ولا تسمح إلا بالأصدقاء برؤية ما تنشره، فلم يتسن التأكد من كونها حذفت الصور، ولكنها في ذات الوقت حذفته من قائمة من تتابعهم على موقع "إنستجرام".