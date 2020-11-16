كتب: هن - 08:57 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل نوجا بالجيلي، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل نوجا بالجيلي 200 جرام نوجا بالجيلي 80 جرام زبدة ربع ملعقة صغيرة 2 ملعقة كبيرة ماء فاتر 2 ملعقة صغيرة جيلاتين بودرة 375 جرام جبنة كريمي ثلث كوب سكر نصف ملعقة صغيرة بشر برتقال ثلثى كوب كريمة 150 جرام شوكولاتة بيضاء مبشورة Advertisements نصف كوب فستق 85 جرام جيلي فراولة 2 ملعقة صغيرة ماء ورد طريقة عمل نوجا بالجيلي يخلط البسكويت مع الزبدة والسبع بهارات في الكبة، حتى يطحن جيدا. يوضع في بايركس مربع. يدخل الثلاجة حتى يتماسك. يذوب الجيلاتين في ماء ورد. تخفق الجبنة الكريمي مع السكر والبرتقال. ثم تضاف الكريمة والجيلاتين المذوب في الماء والشوكولاتة حتى نحصل على قوام سميك. يخلط برفق مع الفستق. يضاف الخليط فوق طبقة البسكويت. يدخل الثلاجة حتى يجمد جيدا. يطهى جيلي فراولة على كوب ماء ساخن. ثم يضاف الجيلى للبيركس، ويدخل الثلاجة مرة أخرى حتى يبرد. يزين بكريم شانتى وفستق.

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