معلومات عن جوري بكر بطلة مسلسل محمد رمضان الجديد.. ملكة جمال مصر سابقا

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة جوري بكر محركات البحث بعد الكشف عن أنها ستخوض التجربة الفنية الثانية لها بمشاركة الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسله الجديد "موسى"، وذلك بعد مشاركتها الأولى في بطولة مسلسل "البرنس"، الذي عرض في رمضان 2020.

وأصبحت عادة محمد رمضان تقديم الوجوه الجديدة، مثل الفنانة عائشة بن أحمد، التي شاركته بطولة مسلسل "نسر الصعيد"، ويقدم موقع "هن"، أبرز المعلومات عن جوري بكر.

مي هي جوري بكر؟

- تحمل جوري بكر الجنسية المصرية وولدت بالإسكندرية.

- ولدت في أكتوبر 1988، أي تبلغ من العمر 32 عاما.

- تحب ممارسة الرياضة ودوما ما تنشر صورها في الجيم.

- تخرجت من كلية الإعلام تخصص إذاعة وتليفزيون.

- كانت تعمل في الإمارات في مجال المكتبات.

- اتجهت بعد ذلك لمجال عرض الأزياء.

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- حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في آسيا خلال وجودها في الإمارات.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر، كما أنها الوصفية الثانية لملكة جمال مصر 2014.

- بعد ذلك درست التمثيل في لندن.

- عملت كمذيعة في قناة "زي تي في"، عن أفلام بوليوود.

- قدمت برنامج "عرب وود"، على قناة روتانا.

- شاركت في مهرجان الثاهرة السينمائي، وحينها التقت بمحمد رمضان.

يذكر أن مسلسل "البرنس" الذي شاركت فيه جوري بكر تضمن نخبة من النجوم وهم الفنان محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، جوري بكر، أحمد داش، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة جوري بكر في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل الذي تدور أحداثه فى 15 حلقة والذي عرض على قناة "دي إم سي"، ومن المقرر أن تشارك في رمضان 2021، مع محمد رمضان في مسلسل "موسى".