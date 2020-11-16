أحمد سعد يحذف صور خطيبته علياء بسيوني ويدعم شائعة انفصالهما بـ"Unfollow"

علاقات و مجتمع

في مفاجأة من العيار الثقيل، وبعد وصلات من الحب والعشق المتبادل، حذف الفنان أحمد سعد حساب خطيبته، علياء بسيوني من قائمة من يتابعهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما حذف صورهما سويا، ما يزيد من شائعات انفصالهما.

وكان الفنان أحمد سعد يعبر لـ علياء بسيوني عن حبه بشكل كبير عبر"إنتسجرام"، ويمتلئ حسابه بصور وفيديوهات لهما سويا، منذ ما يقرب من عام كامل، وسافرا سويا داخل مصر إلى شرم الشيخ، ووثقا تلك السفرية بالصور والفيديوهات، إلا أنها حُذفت جميعها من حساب الفنان أحمد سعد.

وفي حين كان جليا أن أحمد سعد تخلى عن متابعة خطيبته، إلا أن علياء بسيوني حسابها شخصي ولا تسمح إلا بالأصدقاء برؤية ما تنشره، فلم يتسن التأكد من كونها حذفت الصور، ولكنها في ذات الوقت حذفته من قائمة من تتابعهم على موقع "إنستجرام".

Advertisements

وتعتبر علياء بسيوني، الفتاة رقم 4 في حياة أحمد سعد، والذي ارتبط من قبل بـ أم أولاده وهي من خارج الوسط الفني، ثم ريم البارودي التي جمعتها به قصة حب كبيرة رغم أنهما لم يعلنا الخطوبة أو الزواج رسميا.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، وقصتها الشهيرة، في الزواج والطلاق، والعنف الواقع بينهما، ثم القضايا والمحاكم، ثالتث النساء في حياة "سعد"، لتأتي علياء بسيوني في نهاية المطاف، ويؤكد أحمد سعد على قصة الحب الكبيرة التي تجمع بينهما.

واحتفلت به علياء بسيوني في عيد ميلاده الأخير بطريقة استثنائية للغاية، حيث حجزت له "بانر" إعلانات كبير أعلى كوبري أكتوبر لتحتفل به مع جمهوره، وقال أحمد سعد عن هذا الاحتفال إنه هو نفسه تاريخ خطوبته هو وعلياء بسيوني.

وقبلها، كان أحمد سعد قد احتفل بعيد ميلادها ونشر تفاصيل الاحتفال من صور وفيديوهات عبر "إنستجرام"، قبل أن يقرر أن يحذف كافة المواد المصورة التي جمعته بخطيبته، وجاء الانفصال سريعا.

وكان آخر ما قاله أحمد سعد عن علياء منذ حوالي 6 أيام، خلال تصريح له ببرنامج "The Insider بالعربي"، حيث أوضح أنه يعيش لحظات من السعادة البالغة مع خطيبته، قائلًا: "مبسوط معاها جدًا جدًا، لأنها بتخلي بالها من شغلي، هما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، امرأة بتسانده وتدعمه وتخليه كمان موده حلو إنه يقدم حاجات حلوة".

واستطرد: "الناس شايفة إن أنا متغير في شكلي العملي وعلى طول في إنتاج ومتواصل مع جمهوري، ومبقاش عندي أخبار فيها مشاكل أو الناس تشمئز منها".