محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تؤدي بعض العوامل إلى ظهور تجاعيد الوجه، ولعل أبرزها تقدم العمر حيث يؤدي إلى فقد البشرة للكولاجين الذي يعتبر بمثابة الألياف التي تجعل البشرة مشدودة ونضرة، إضافة إلى اتباع بعض العادات الخاطئة المساهمة في إسراع ظهور تجاعيد الوجه، وخاصة في منطقة حول الفم. اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب مختلفة لظهور تجاعيد الفم.. إليكِ أنواعها وطرق علاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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