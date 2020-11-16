10 طرق تساعدك بها الفاكهة والخضروات على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

للفاكهة والخضروات فوائد عديدة لجسم الإنسان، ولكن لا تقتصر فوائدها فقط على إمداد جسم الإنسان بالطاقة، بل أيضا تساعد على إنقاص الوزن، كما أورد موقع "eatthis".

1- مجرد التركيز على الفاكهة يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزنك:

بدلا من التفكير فيما لا يمكنك تناوله في نظام غذائي، قد يكون من المفيد التفكير فيما يمكنك تناوله إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، والفاكهة هي واحدة من تلك الأشياء التي يمكنك الحصول عليها.

2- الحصول على مضادات الأكسدة:

مضادات الأكسدة هي مركبات نشطة بيولوجيا تتخلص من الجذور الحرة الضارة بالخلايا التي تسبب الالتهاب والتطور السريع للأمراض المزمنة، وتعد الفواكه من أغنى المصادر التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

وتعتبر هذه المركبات مهمة لحماية صحتك وتعزيز فقدان الوزن، ووجدت دراسة عن التغذية أن اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة لمدة 8 أسابيع لم يساعد النساء على إنقاص الوزن فحسب، بل ساعد أيضا إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL (الضار) والإجهاد التأكسدي.

3- يساعدك تناول الفاكهة في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي:

وجدت دراسة عن التغذية أن كمية الفاكهة التي تتناولها ترتبط ارتباطا مباشرا بمؤشر كتلة الجسم، فكلما زاد تناولها، زاد الوزن الذي تفقده، وانخفض مؤشر كتلة الجسم، ما يعني أن الشخص الذي يأكل الفاكهة في نظام غذائي قليل الدسم لديه نفس الفرصة لفقدان الوزن مثل أي شخص يتبع نظاما غذائيا عالي البروتين.

4- ستجعلك الألياف تشعر بالشبع:

العديد من الفواكه هي مصادر جيدة للألياف، وتدعم الأبحاث حقيقة أن زيادة تناول الألياف أو اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، هذا لأن الألياف تشبعك فهي تبقيك ممتلئا.

5 -قد تشجعك الفاكهة على أخذ وقتك مع وجباتك:

قد يساعدك الفعل البدني لمضغ الفاكهة على إنقاص الوزن، وعندما وضع الباحثون المشاركين على نظام غذائي منخفض الكثافة للطاقة والذي تم تحديده من خلال محتوى منخفض من الدهون ومستويات عالية من الفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا المجففة، فقد تناولوا الطعام بشكل أبطأ، وكانوا أقل عرضة لتناول الطعام حتى الامتلاء المزعج، واستهلكوا سعرات حرارية أقل مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا عالي الطاقة.

6- قلل من وقت الطهي وتناول الخضروات نيئة:

من الأفضل تناول الخضروات المقرمشة النيئة ذات الحجم الصغير كوجبة خفيفة وتجنب الوجبات الخفيفة المصنعة مثل البسكويت المملح أو رقائق البطاطس، ويسهل حفظ الخضروات في الثلاجة لتناولها بسرعة أثناء عملك أو أثناء انتظار وجبتك التالية.

7- اعلم أن الأمر يستغرق وقتا للتكيف مع كمية الألياف التي تتناولها:

عندما تأكل الكثير من الخضروات يؤدي ذلك إلى الإصابة بالغازات، فهذه علامة جيدة على عمل الجهاز الهضمي والأمعاء الصحية، نظرا لأن أمعائك معتادة على تكسير الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات، فإنها ستكون أكثر كفاءة في تنظيم الغازات داخل الجسم.

8- اختيار الخضروات غير المكلفة مثل الخضروات المجمدة:

يمكنك المساعدة في تقليل التكاليف عن طريق شراء الخضروات المجمدة بكميات كبيرة، على سبيل المثال، يعتبر الملفوف من الخضروات الصديقة للميزانية لأنه يمكنك عادة العثور عليه على مدار العام، ويستمر لفترة طويلة في ثلاجتك، وهو غير مكلف للغاية ومتعدد الاستخدامات بشكل كبير.

9- استخدام التوابل المليئة بالنكهات لإضفاء الحيوية عليها:

لا تخف من تتبيل الخضروات الخاصة بك وحتى غمسها في التتبيلة لتجعلها أكثر تناغما مع أذواقك، من خلال رش القليل من التوابل على بعض الجزر أو شرائح الفلفل الحلو وبدلا من تناولها نيئة، يمكنك دائما محاولة تحضيرها بطرق مختلفة.

10- اعرف قيمة الخضروات الخاصة بك:

غير طريقة تفكيرك، يجب أن تشعر بتقدير عميق لحقيقة أن الخضروات يمكن أن تجعلك تشعر بالراحة، وتقلل من وزنك، وعندما تأكل الكثير من الخضروات، تشعر بالشبع، وبالتالي يساعد ذلك على فقدان الوزن.