احذر وضع هاتفك في الأرز عندما يسقط في المياه.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك طريقة شهيرة لتجفيف هاتفك بعد تعرضه للبلل تعرف باسم "معالجة الأرز" للهواتف، وهذه الطريقة ليست عديمة الفائدة تماما، فحسب، ولكنها تسبب أيضا مزيدا من الضرر لهاتفك.

ولهذا يتعين عليك التوقف عن وضع هاتفك في الأرز عندما يسقط في المياه، وسنذكر لك أفضل الطرق لتجفيف هاتفك دون التسبب في مزيد من الضرر، وفق ما أورد موقع "برايد سايد" الأمريكي.

- معالجة الأرز لتجفيف هاتفك خرافة:

لا يستطيع الأرز امتصاص الماء من هاتفك بالسرعة الكافية ليكون طريقة جيدة للاستخدام، كما أنه يقدم عناصر ضارة جديدة تزيد من تآكل الأجزاء الداخلية لهاتفك، مثل الغبار والنشا.

- دعه يجف في الهواء:

ترك هاتفك يجف على منضدة المطبخ يكون أفضل من حشو الأرز، سوف يجف بنفس السرعة ولن تتسبب في الضرر الإضافي الذي كنت ستحدثه إذا كنت قد استخدمت الأرز.

ما يجب عليك فعله بدلا من معالجة الأرز:

1- أغلق هاتفك على الفور:

سيساعدك إغلاق هاتفك في أقرب وقت ممكن على تجنب إتلاف دوائره الكهربائية، وكلما قمت بإيقاف تشغيله بشكل أسرع، قل احتمال حدوث ضرر كبير على الدوائر، لذا تأكد من تذكر هذه الخطوة المهمة للغاية.

2- جففه بمنشفة ورقية أولا:

بعد إيقاف تشغيل هاتفك، استخدم منشفة ورقية أو عادية إذا كنت تفضل ذلك، وفي هذه الخطوة، يجب أن تتأكد من توخي الحذر الشديد واللطف، حيث يجب تجنب دفع الماء إلى أطراف الهاتف.

3- خلع أي أجزاء قابلة للإزالة:

من المهم نزع أي أجزاء هاتف يمكن إزالتها، مثل درج بطاقة SIM أو البطارية إذا كنت تستخدم طراز هاتف قديم.

4- لا تدخل منشفة أو أي أشياء في منفذ الشحن:

يجب تجنب دخول أي ممسحة قطنية أو قطع صغيرة من الورق أو المناشف للمساعدة في تجفيف منفذ الشحن، واحرص على عدم الضغط على أي أزرار أو هز هاتفك لأنه يمكن أن يحول السائل بداخله.

5- دع هاتفك يجف فوق منشفة جافة:

بعد اتباع كل هذه الخطوات بنجاح، ضع هاتفك فوق منشفة جافة واتركه يجف في الهواء هناك، ولا تشغل هاتفك قبل أن يجف، وتعد فترة الانتظار الموصى بها هي 24 إلى 36 ساعة أو أكثر.