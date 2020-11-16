8 عادات غذائية على النساء الحذر منها.. بعضها يؤثر على الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يؤثر أسلوبك وعاداتك في تناول الطعام على صحتك، والنساء على وجه الخصوص لديهن عادات غذائية معينة، رغم شيوعها، إلا أنها ليست بالضرورة أكثر صحة.

وهناك الكثير من الأشياء التي قد لا تدرك النساء أنها تسبب لها الأذى، بدءا من عدم الجلوس لتناول وجبة حقيقية، أو الإفراط في تناول الطعام أو التقليل من العناصر الغذائية المحددة التي قد يحتاجها جسمك أثناء الدورة الشهرية، وغيرها من العادات التي نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- قضم بقايا طعام الأطفال:

تضيف الوجبات الخفيفة الملائمة والخاصة بالأطفال، الكثير من عدد السعرات الحرارية اليومية الموصي بها.

2- الأكل دون خطة:

من الأفضل وضع خطة للأطعمة التي نتناولها، ويمكننا جميعا استخدام المزيد من الفواكه والخضروات في نظامنا الغذائي، لذا تناول عددا قليلا من الوجبات الخفيفة المعدة مثل الخضروات المقطعة.

3- تناول ما تعتقد أنه مسموح به بدلا من ما تشتهيه:

غالبا ما تقودنا عقلية النظام الغذائي إلى اختيار وجبات بناء على ما "مسموح به" مقابل ما تحتاجه أجسامنا، لذا إذا قمتِ بذلك، فقد تأكل أكثر من خلال التغلب على إشارات الجوع، لذا استمع إلى جسدك، وتوقف أثناء الوجبة واسأل نفسك إذا كنت لا تزال جائعا أم لا قبل الاستمرار في تناول الطعام.

4- وصف الأطعمة بأنها جيدة أو سيئة:

يمكن أن تتناسب جميع الأطعمة مع نظام غذائي صحي طالما أنك لا تعاني من الحساسية أو حالة طبية معينة، بالإضافة إلى أن تصنيف الأطعمة على أنها سيئة يمكن أن يسبب الشعور بالذنب والحديث الذاتي السلبي الذي سيؤدي في النهاية إلى علاقة أقل من مثالية مع الطعام، بدلا من ذلك، تأكد من اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات في معظم الأوقات واستمتع تماما بهذه الأطعمة عندما تقرر الحصول عليها.

5- استخدام بدائل الوجبات في كثير من الأحيان:

يؤدي استخدام بدائل الوجبات إلى زيادة فرصة الشعور بالجوع الشديد والإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق، كما أنها أيضا تحل محل الأطعمة الحقيقية التي توفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية لدعم صحتك والتمثيل الغذائي.

6- كثرة الأكل في الليل:

يستيقظ الكثير من الأشخاص ويعتقدون أنهم سيأكلون أقل في الصباح للتعويض عن شعورهم بأنهم أفرطوا في تناول الطعام في الليلة السابقة، ولكن الحقيقة يعتاد جسدك على تناول الطعام في الليل، ثم تشعر بالحاجة إلى تعويض ذلك في وقت لاحق من اليوم، ما قد يجعلك تشعر بأنك خارج نطاق السيطرة عند تناول الطعام، بل ويزيد من التوتر قبل النوم، مما يؤدي إلى اضطراب النوم.

7- تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات على المدى الطويل:

الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تكون أكثر ضررا للنساء من الرجال لأنها تعطل الهرمونات، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تناولها باستمرار إلى عدم انتظام الدورة الشهرية والعقم، وهي أيضا علامات على أن جسمك يعاني من فقدان العظام.

8- تناول وجبات خفيفة بدلا من وجبات كاملة:

في بعض الأحيان، لا تبدو فكرة الجلوس لتناول وجبة كاملة مثالية بالنسبة لك، ومن ثمّ تتناولين وجبة خفيفة لأنك تستمتعين أكثر بها، أو لأنها مريحة خلال يومك المزدحم، أو لأنك سمعت بشكل خاطئ أنها تعزز عملية الأيض، وفي جميع الحالات، يتسبب هذا في قضاء جسمك وقتا طويلا في إفراز الهرمونات التي تنظم سكر الدم والإجهاد الزائد، ولن تكون ممتلئا أبدا لفترة كافية للتوقف عن التفكير في الطعام.