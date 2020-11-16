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علاقات و مجتمع
أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور شاب وهو يجبر طفلة على تناول "سيجارة حشيش"، وقام بنشر الفيديو للتباهي على السوشيال ميديا، ما دعا الأمن لطلب ضبطه من خلال إرسال قوة أمنية على عنوان منزله في مدينة بورسعيد.
وكشف مصدر أمني، أن المتهم تربطه علاقة قرابة بالطفلة المذكورة، ومن المقرر عرضه على النيابة العامة عقب إلقاء القبض عليه، ولن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى لحين ضبطه.
موجة من الغضب والهجوم اندلعت بين عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مطالبين بسرعة ضبط الشاب، وتطبيق أقصى عقوبة جنائية عليه، وجاء في التعليقات، "حسبنا الله ونعم الوكيل ده إنسان مريض"، "أنت راجل مش مظبوط"، "حسبنا الله ونعم الوكيل".
ومن جانبه قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، خلال حديثه لـ"هن"، إنه جاري متابعة تفاصيل الواقعة، لاتخاذ القرارات اللازمة نحو الطفلة والتعامل معها، مضيفا: "الواقعة مؤثرة جدا، وإحنا متابعين كل تطوراتها علشان ناخد القرارت اللازمة".
يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.
وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء قيامه بذلك الفعل المشين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يثير موجة غضب لإجبار طفلة على شرب الحشيش.. والنجدة: نتابع الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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