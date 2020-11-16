شاب يثير موجة غضب لإجبار طفلة على شرب الحشيش.. والنجدة: نتابع الواقعة

علاقات و مجتمع

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور شاب وهو يجبر طفلة على تناول "سيجارة حشيش"، وقام بنشر الفيديو للتباهي على السوشيال ميديا، ما دعا الأمن لطلب ضبطه من خلال إرسال قوة أمنية على عنوان منزله في مدينة بورسعيد.

وكشف مصدر أمني، أن المتهم تربطه علاقة قرابة بالطفلة المذكورة، ومن المقرر عرضه على النيابة العامة عقب إلقاء القبض عليه، ولن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى لحين ضبطه.

موجة من الغضب والهجوم اندلعت بين عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مطالبين بسرعة ضبط الشاب، وتطبيق أقصى عقوبة جنائية عليه، وجاء في التعليقات، "حسبنا الله ونعم الوكيل ده إنسان مريض"، "أنت راجل مش مظبوط"، "حسبنا الله ونعم الوكيل".

Advertisements

ومن جانبه قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، خلال حديثه لـ"هن"، إنه جاري متابعة تفاصيل الواقعة، لاتخاذ القرارات اللازمة نحو الطفلة والتعامل معها، مضيفا: "الواقعة مؤثرة جدا، وإحنا متابعين كل تطوراتها علشان ناخد القرارت اللازمة".

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء قيامه بذلك الفعل المشين.