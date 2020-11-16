الامارات | إذاعة فرنسية تنعى شخصيات سياسية وفنية ورياضية عالمية على قيد الحياة !

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذرت إذاعة "إر إف إي" الفرنسية الإثنين لنشرها عن طريق الخطأ نعيا للعديد من الشخصيات من بينها لاعب كرة القدم بيليه، والملكة إليزابيث الثانية وعارضة الازياء السابقة بريجيت باردو، مشيرة إلى "مشكلة فنية".

وكتبت الإذاعة العامة على حسابها في تويتر "لقد نتج عن مشكلة فنية نشر العديد من النعوات على موقعنا. نحن نعتذر من الأشخاص المعنيين وكذلك ممن يتابعوننا ويثقون بنا".

ومن بين الشخصيات التي تم نعيها، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والزعيم الكوبي راول كاسترو ونجم كرة القدم بيليه، وكذلك الممثلين والممثلات كلينت ايستوود، وصوفيا لورين، وبريجيت باردو، وجان بول بلموندو. وتضمنت القائمة أيضا الوزير السابق والرئيس السابق لنادي مرسيليا برنار تابي الذي نعي خطأ مرات عدة في السابق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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