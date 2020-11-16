شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام شاب نمساوي بالاعتداء على 52 قاصرا.. استدرجهم عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة النمساوية اليوم الإثنين، أن شابا نمساويا اعترف بالاعتداء جنسيا على 52 قاصرا قام باستدراجهم عبر الإنترنت. واستخدم المشتبه به /27 عاما/ المنحدر من منطقة أمشتيتن الريفية في النمسا السفلى، إحدى خدمات الرسائل على الهواتف المحمولة للتواصل مع الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، بحسب ما ذكره المحققون.

وقالت الشرطة إن المتهم عرض على الضحايا نقودا أو هدايا عينية إذا أرسلوا له مقاطع فيديو، وأوضح التقرير أن الرجل التقى بضحاياه بصورة شخصية، وأنه اعتدى عليهم في منزله أو سيارته أو في مناطق توجد بغابات نائية.

وتم الكشف عن الجرائم، التي تردد أنها قد ارتكبت على مدار الأعوام الستة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اتهام شاب نمساوي بالاعتداء على 52 قاصرا.. استدرجهم عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.