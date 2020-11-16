زوجة تامر عاشور في رسالة جديدة: الحياة الزوجية عشرة وتفاهم مش صور

علاقات و مجتمع

كشفت سمر أبوشقة، زوجة الفنان تامر عاشور، تمسكها بقرار الطلاق، وجلوسها بالمنزل مع ابنتها أيام التي تبلغ من العمر عام و9 أشهر.

وردت "أبو شقة"، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" على أسئلة متابعيها بشأن الانفصال، قائلة: "طلبت الطلاق أكثر من مرة بس للأسف في حاجات كتير في مصر لازم تتغير".

وأضافت: "الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورا تُنشر عبر السوشيال ميديا، وحاولت الطلاق منذ أكثر من عام ولم استطع الحصول عليه".

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وبشأن حذفها للصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي، قالت، "كانت ذكريات وأيام حلوة، خلي أيام لما تكبر تشوفها، وكمان هما كتير وفي حاجات كتير وارد ييجي يوم وأفضى وأشيلهم".

وتابعت: "اتأكدت إني مش هبان ضعيفة، ومابقتش بتجنب كلام في اموضوع دة، وقد قراري اللي خدته من سنة ونص ولسه مصممة عليه، ويبين أد إيه مفيش حد برة التوقعات".

يذكر أن تامر عاشور تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عددا كبيرا من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال، ثم انفصلا، ولكنهما رجعا مرة أخرى منتصف عام 2018، حينما حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته على ملكة جمال مصر دارين حلمي، والتي انفصل عنها أيضًا مرتين.

وكانت الأزمات بدأت بينهما قبل عدة سنوات، حين خطب تامر عاشور دارين حلمي وسمر كانت على ذمته وطلبت الطلاق ولم يستجب، والآن تصر على الطلاق وترفض العودة، خاصة بعد إنجاب ابنتها "أيام".