"الأم اللي بتختار لابنها عروسة من الفرح".. أم "عمرو" لـ"الوطن": نفسي أجوزه وارتاح

علاقات و مجتمع

قالت السيدة "أحلام"، المعروفة إعلاميًا بـ "أم عمرو" أو "سيدة الأفراح" إنَّها لم تكن تعلم أنَّ نجلها يصوّرها خلال حضورهما أحد الأفراح، وتحديدًا خلال اختيارها لعروس له، مؤكّدة أنَّ الأمر أبسط من ذلك لكنه أسعدها للغاية بسبب البهجة التي رسمها على وجوه الكثير من الناس.

والدة عمر: رايحين للعروسة الجمعة.. والأمر أبسط من كدا مكنتش أعرف إن كل ده هيحصل

أم "عمرو": بصوّر كل البنات في أي فرح بحضره.. وببعت لابني وكل مرة بيرفض

وأكّدت "سيدة الأفراح" لـ"الوطن": أنَّ لديها 8 أبناء جميعهم رجال باستثناء فتاة واحدة، مبينة أنَّ نجلها "عمرو" هو الابن السادس لها حيث تسعى منذ فترة طويلة لاختيار عروسة لها بعد فشل خطوبته الأولى قائلًا: "كان خطب وفركش، وجه قالي يا ماما أنا سلمت لك نفسي.. جوزيني بقى".

والدة "عمرو": كل مرة بختارله ويرفض.. المرة دي خدته معايا الفرح

وعن تفاصيل اختيارها لعروس لابنها، أوضحت السيدة، أنَّها اعتادت في كل حفلتا الزفاف التي تحضرها تصوير الفتيات وإرسال صورهنّ لنجلها للاختيار من بينهنّ لكنه في كل مرة يرفض، مؤكّدة أنَّها في هذا الفرح اصطحبته معها لاختيار عروسة بنفسه".

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أم "عمرو": بعاني منه.. قالبلي البيت ونفسي أجوزه وارتاح

وأوضحت أنَّها تعاني كثيرًا منه بسبب التزاماته الكثيرة قائلة: "منعكش لي اليبت.. كل شوية هاتيلي تشيرت.. هات لي شراب. عاوز أجوزه وارتاح".

ولفتت إلى أنَّ العروس التي اختارتها في المقطع المتداول جميلة ومن أسرة ذات أصل، مؤكّدة إصرارها على تزويجها لابنها حتى الآن، معبرة عن فرحتها بتحديد موعد مع أسرتها لمقابلتهم الجمعة المقبلة في المنزل قائلة: "ربنا يتمم بخير بقى عشان أخلص منه".

والدة "عمرو": صورني من غير ما أعرف.. ولما رجعنا البيت قالي هشيريه ووافقت

وعن قصة تصوير الفيديو قالت الأم: "كنت بختار عروسة ليه أنا وأخته، وصورني من غير ما أعرف، وعند عودتنا للمنزل، قال لي أنا صورتك وهشيرها فوافقت ودخلت نمت لكن مكنتش أعرف إن كل دةه هيحصل".

واستكملت "سيدة الأفراح": "تلقيت اتصالات من وسائل إعلام كثيرة وأشخاص كثيرون، بينهم فتيات أكّدن لي أنَّهنّ يتمنين أن أكون والدتهن، وهذا أسعدني للغاية".