شاهد أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي بالدورات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تريد كل فنانة أن تظهر بشكل جميل ورائع في كل أحوالها خاصةً على السجادة الحمراء في المهرجانات التي يحضرها ويشاهدها عدد كبير من الجمهور.

ولكن في كثير من الأوقات تكون اختيارات الفنانات غير مناسبة لهن، ويفسدن إطلالاتهن، ويأخذون لقب أسوأ إطلالة.

وفي التقرير نستعرض لكم أبرز أسوأ إطلالات الدورات السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك قبل انطلاق الدورة الجديدة الـ42، المقرر إقامتها من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

- مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر فستانا غير مناسب لقوامها ولا لطبيعة الحدث إذ بدى شكلها مبالغ فيه، والفستان قصير ولونه تركواز ومزود بإكستنشن من الخلف بماتريال الريش.

- بوسي شلبي:

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي، وهي ترتدي فستانا بصيحة الكب، وقصير من أسفل ومتعدد الطبقات بمزيج من الألوان المختلفة مثل الزيتي والأصفر والبينك بتدرجات ألوانهم.

- إنجي المقدم:

اختارت الفنانة إنجي المقدم أن تظهر بفستان ميتاليك جراي بصيحة وان شولدر، ومنفوش من أسفل، وما أفسد إطلالاته الكشاكش المتعددة الموجودة عند الصدر، كما أن التصميم غير مناسب للحفل.

- بسمة:

ارتدت بسمة فستان تركواز مزين من أعلى بالريش الأسود الغير متساوي الذي أفسد تصميمه.

- مريم حسن:

ظهرت الفنانة مريم حسن في إحدى إطلالاتها في مهرجان القاهرة، وهي ترتدي فستانا ذو تصميم سيئ، بصيحة ستوماك، وبفتحة صدر على شكل V.

- مي سليم:

ارتدت فستانا أبيضا مرصعا بالحبيبات اللولي، غير متناسب مع طبيعة الحفل، فهو يشبه فساتين الزفاف، كما أنها أفسدت إطلالته بالشريط الأسود التي وضعته على الصدر.

- شيرين رضا:

تتميز الفنانة شيرين رضا دائماً باختياراتها المميزة لتصاميم فساتينها، ولكن في أحد إطلالتها في مهرجان القاهرة، ظهرت وهي ترتدي فستان ذو تصميم والوان سيئة، أفسد إطلالتها.

- مادلين طبر:

ظهرت بفستان موف لامع بتصميم قديم، وغير مناسب لشكل جسمها، وخاصة عند منطقة البطن، إضافة لخامة قماش التصميم غير الجيدة، والتي ظهرت بوضوح في قصة الطيات التي جاءت غير موفقة، واعتمدت حذاء مفتوحًا بكعب عريض غير مناسب للوك، وكان يفضل ارتداء كعب عالٍ رفيع بتصميم كلاسيكي.

- عبير صبري بإطلالتين:

اختارت فستانًا باللون الموف الغامق، جاء بقصة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، واتسم الموديل بقصة الطيات الضيقة، متعددة الطبقات، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة ومبالغًا فيها، خاصة أن التصميم جعلها تبدو بوزن زائد عند منطقة الصدر والخصر.

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وفي إطلالة أخرى ارتدت عبير توب روز من الساتان بقصة one shoulder مع بنطلون واسع من الشيفون المطرز، وجاءت الإطلالة غير مناسبة للون بشرتها ولطبيعة الحدث أو لظهورها على الرد كاربت.

- رزان مغربي:

ظهرت رزان خلال حضورها حفل ختام بفستان "off white" بقصة " Mermaid" مع كاب طويل، وتطريزات عشوائية باللون الذهبي، ولكن خامة الفستان كانت غير جيدة، إضافة إلى أنه تصميم قديم، وغير مناسب لشكل جسمها.

- هنا شيحة:

اختارت هنا شيحة خلال حضورها حفل ختام، فستانًا ناعمًا من قماش الساتان أبيض، وجاء التصميم بقصة ضيقة "mermaid" ورغم أناقة التصميم فإنه أبرز منطقة البطن بشكل واضح.

- غادة إبراهيم:

ارتدت غادة إبراهيم في حفل ختام المهرجان فستانًا صادمًا بقصة كب غريبة وغير مناسبة لشكل جسمها، إذ جمع التصميم ألوانًا عديدة، بجانب الفرو المزين بالريش على الأكتاف، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل الأحمر مع مكياج قوي.

- رانيا يوسف بإطلالة غير موفقة:

ارتدت رانيا يوسف في حفل الافتتاح فستانًا جريئًا من قماش الباييت الأسود، ورغم جمال التصميم فإنه لم يلائم شكل جسمها، وجعلها تبدو بوزن زائد، وأبرز عيوب جسمها خاصة مع قصة الظهر المكشوف.

- رضوى الشربيني بفستانٍ مزدحمٍ:

ارتدت رضوى خلال حفل افتتاح المهرجان فستانًا أسود متعدد الطبقات، بدا مزدحمًا للغاية، وجاء التصميم بتنورة منفوشة مزينة بالكامل بالكشاكش مع الدانتيل الأسود المطرز بشكل عشوائي من الأعلى.

- لبلبة بفستان غير ملائم للمهرجان:

ظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غير موفقة إذ ارتدت فستانًا أخضر مرصعًا بتطريزات ذهبية لامعة، ويشبه الساري الهندي وجاء التصميم بقصة غير مناسبة لشكل جسمها أو لظهورها على السجادة الحمراء.

-ريهام أيمن بتصميم قديم:

اختارت الفنانة ريهام أيمن خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة فستانًا باللون الأخضر الباستيل، بصيحة الأكمام المتساقطة مزينًا بإكسسوارات عند منطقة الخصر. وجاء قماش الفستان غير مناسب للحدث، وخاصة مع تصميم الموديل القديم.

-لقاء الخميسي بإطلالة غير موفقة:

ارتدت فستانًا باييت باللون الأخضر اللامع بقصة " Mermaid"، مزينًا بالكامل بالترتر البراق ما جعل الإطلالة مبالغًا فيها وغير موفقة.

- فستان إيناس الدغيدي يظهر عيوب جسمها:

اختارت فستانًا قصيرًا باييت باللون الأسود البراق جاء غير مناسب لقوامها، وأبرز عيوب جسمها خاصة منطقة البطن، وجعلها تبدو بوزن زائد خاصة مع اعتماد حذاء كعب متوسط الطول باللون الأبيض.

- أمينة خليل بفستان غير مناسب لجسمها:

لم توفق أمينة خليل خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة في اختيار تصميم يناسب قوامها الرشيق، إذ ارتدت فستاناً تقليديًا منقوشا ومزينا بالتول والرسومات البراقة من عند منطقة الصدر، التي جاءت غير مناسبة لطبيعة القماش المنقوش ما جعلها تبدو بوزن زائد.