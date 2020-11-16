مكياج زهري مونوكروم لإطلالة رومانسية وجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - يعتمد المكياج الزهري المونوكروم على تطبيق درجات اللون الزهري فقط على البشرة، وقد لاقي هذا المكياج رواجاً كبيراً بين الكثير من النساء في الآونة الأخيرة، نظراً لبساطته ونعومته، وملاءمته لمختلف الإطلالات.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تطبيق مكياج زهري مونوكروم، لإطلالة أكثر نعومة وبساطة خلال فصلي الخريف والشتاء.



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج زهري مونوكروم

مكياج زهري مونوكروم



-برايمر

- كريم أساس بالدرجة المناسبة لبشرتك.

- ظلال العيون بدرجات اللون الزهري.

- أيلاينر باللون الأسود.

- الكونسيلر.

- بودرة أو قلم تحديد الحواجب.

- ماسكرا سوداء.

- بلاشر بلون زهري فاتح.

- أحمر شفاه بدرجات الزهري المات.

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ثانياً: طريقة تطبيق مكياج زهري مونوكروم

مكياج زهري مونوكروم



1-نظفي بشرتك جيداً بالمنظف المناسب.

2-بعد تجفيف البشرة، ضعي قطرات من التونر على قطنة نظيفة، ثم مرريها على بشرتك للتأكد من غلق المسام بشكل كامل.

3-طبقي البرايمر المناسب لبشرتك، ثم وزعيه جيداً على الوجه والرقبة، لضمان بقاء المكياج لوقت أطول.

4- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

5- طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين، كما يمكنكِ وضعه أيضاً لإخفاء البقع الداكنة في الوجه إن وُجدت.

6- طبقي ظلال العيون بدرجات اللون الزهري لتظليل كامل العين بهذا اللون.

7-استخدمي الأيلاينر لرسم عينيك من الأعلى في خط عريض عند زاوية العين الداخلية، يزداد سمكه تدريجياً، حتى يصل إلى جانب العين.

8-- ارسمي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد الحواجب باللون المناسب للون بشرتك.

9- ضعي الماسكرا السوداء الداكنة، لتكثيف رموشك، وتجنبي تركيب الرموش الصناعية مع هذا المكياج لتبدو إطلالتك أكثر بساطة وطبيعية.

10- طبقي بلاشر باللون الزهري على الخدين.

11- حددي الشفاه ثم اختاري أحمر الشفاه باللون الزهري الخفيف المات.

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